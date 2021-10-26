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"إنفستكورب" يعتزم إطلاق صندوق سعودي بقيمة 500 مليون دولار

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انفستكورب
انفستكورب
سوق السعودية

"إنفستكورب" يعتزم إطلاق صندوق سعودي بقيمة 500 مليون دولار

للاستثمار في الشركات الخاصة

الرياض – رويترز

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قال الرئيس التنفيذي المشارك في صندوق الاستثمار الشرق أوسطي "إنفستكورب" حازم بن جاسم، إن الصندوق يعتزم إطلاق صندوق سعودي بقيمة 500 مليون دولار للاستثمار في الشركات الخاصة التي ستدرج في نهاية الأمر في البورصة السعودية.

وأضاف بن جاسم أن إنفستكورب يعتزم كذلك إدراج خامس شركة سعودية في حافظة استثماره الحالية في بورصة تداول في 2022.

وأوضح بن جاسم على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض:"أولا الاقتصاد المحلي السعودي قوي للغاية ومزدهر ويترجم ذلك إلى أداء قوي جدا للشركات المحلية".

وذكرت رويترز نقلا عن مصادر مطلعة في يونيو/ حزيران، إن إنفستكورب يعتزم إدراج شركة مختبرات البرج الطبية السعودية.

ويتوقع إنفستكورب، الذي يدير أصولا بقيمة 38 مليار دولار، الوصول للمستوى المستهدف في الأجل المتوسط وهو 50 مليار دولار قبل الموعد المستهدف في عام 2023 وأن يكون بعد ذلك على المسار الصحيح للوصول إلى المستوى المستهدف التالي وهو 100 مليار.

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