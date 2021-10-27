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أرباح "السعودي الفرنسي" تسجل قفزة في الربع الثالث لـ907 ملايين ريال 

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البنك السعودي الفرنسي
البنك السعودي الفرنسي
سوق السعودية

أرباح "السعودي الفرنسي" تسجل قفزة في الربع الثالث لـ907 ملايين ريال

مقابل 333 مليون ريال في الربع الثالث 2020

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك السعودي الفرنسي، ارتفاع صافي أرباح الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 172.37% إلى 907 ملايين ريال، مقارنة مع 333 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح البنك بنسبة 17.79% في الربع الثالث من العام، مقابل 770 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وأفاد البنك في بيان له على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع صافي الدخل يعود إلى انخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 32.4% وأيضا نتيجة لارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 9.3%.

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وذكرت الشركة أن الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي يعود إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان، والذي قابله انخفاض جزئي في مخصص عكس الموجودات المالية الأخرى وارتفاع في المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية الأخرى.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بدعم زيادة دخل المتاجرة، وصافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات.

وارتفعت موجودات البنك في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 8% إلى 213.335 مليار ريال، من 197.445 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 69.2% في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، إلى 2.457 مليار ريال، من 1.452 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

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