بيكر هيوز: لدينا 3 مشاريع في السعودية بالتعاون مع أرامكو و"أكوا باور"

كشف الرئيس التنفيذي لبيكر هيوز، لورينز سيمونيلي، عن وجود ثلاثة مشاريع للشركة في السعودية بالتعاون مع كل من أرامكو وأكو اباور لتعزيز سوق الطاقة في المملكة.

وقال سيمونيلي خلال جلسة حوارية في اليوم الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار: "إننا ننظر بشغف إلى خططنا في المملكة لإنشاء 3 مشاريع مختلفة.. نعمل يدا بيد مع أرامكو وأكوا باور لتطوير وتعزيز سوق الطاقة هنا".

مادة اعلانية

وذكر أنه عند دراسة قواعد تجميع الكربون وتخزينه، فذلك يشمل القدرة على استخدامه أيضا، مشيرا إلى إمكانية تسييل الكربون واستخدامه في وسائل عدة، لذلك التعاون في هذا المجال من الأمور الهامة ويجب التحول من وضع الخطط ومناقشتها إلى التنفيذ.

وكانت بيكر هيوز وأرامكو وقعتا مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم فرص احتجاز وتخزين الكربون (CCS) والشراكات المحتملة.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت أرامكو عن توسعات كبيرة في برنامجها للاستثمارات الصناعية (نماءات أرامكو)، بتوقيع 22 مذكرة تفاهم جديدة، بالإضافة إلى اتفاقية مشروع مشترك، تركز على بناء القدرات في أربعة قطاعات رئيسة: الاستدامة، والتقنية، والخدمات الصناعية، والمواد المتقدمة.