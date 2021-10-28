.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح "أسمنت الشرقية" الفصلية تنخفض 11.6% لـ38 مليون ريال

  • الخط
أسمنت الشرقية
أسمنت الشرقية
سوق السعودية

أرباح "أسمنت الشرقية" الفصلية تنخفض 11.6% لـ38 مليون ريال

مقابل 43 مليون ريال في الربع الثالث 2020

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية، انخفاض أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 11.6% إلى 38 مليون ريال، قياسا على أرباح 43 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 38.7% في الربع الثالث، مقابل أرباح 62 مليون ريال في الربع الثاني 2021.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض إيرادات من استثمارات، وهبوط الحصة في نتائج شركة زميلة.

"صدارة للكيميائيات" تتحول للربحية بـ684 مليون ريال في الربع الثالث شركات سوق السعودية "صدارة للكيميائيات" تتحول للربحية بـ684 مليون ريال في الربع الثالث

كما تأثرت النتائج من ارتفاع المصاريف الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة وخسائر بيع ممتلكات ومعدات.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 6.2% في الربع الثالث من 2021 إلى 169 مليون ريال، مقارنة مع 159 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.

وعلى صعيد فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 0.6% إلى 159 مليون ريال، مقارنة مع 158 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك
مفاجأة صادمة يكشفها طبيب: مارادونا مدفون بدون قلبه! مفاجأة صادمة يكشفها طبيب: مارادونا مدفون بدون قلبه!
الأكثر قراءة
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة 2.7%.. والمؤشر عند 11171 نقطة سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة 2.7%.. والمؤشر عند 11171 نقطة
الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى تاريخي.. وأردوغان: الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى تاريخي.. وأردوغان: "مناورات تحاك"
شركة ناشئة حولت 200 دولار إلى أكثر من 6 مليارات دولار في بضع سنوات شركة ناشئة حولت 200 دولار إلى أكثر من 6 مليارات دولار في بضع سنوات
نقلة نوعية متوقعة بخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر نقلة نوعية متوقعة بخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر
أكبر مشروع للألواح الشمسية بالسعودية للعربية: هكذا سنواجه المنافسة الصينية أكبر مشروع للألواح الشمسية بالسعودية للعربية: هكذا سنواجه المنافسة الصينية
أستراليا تفتح أبوابها لحملة التأشيرات والمهاجرين أستراليا تفتح أبوابها لحملة التأشيرات والمهاجرين
قبل أن تذهب
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
اكتشف المزيد