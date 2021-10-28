أرباح "أسمنت الشرقية" الفصلية تنخفض 11.6% لـ38 مليون ريال

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية، انخفاض أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 11.6% إلى 38 مليون ريال، قياسا على أرباح 43 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 38.7% في الربع الثالث، مقابل أرباح 62 مليون ريال في الربع الثاني 2021.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض إيرادات من استثمارات، وهبوط الحصة في نتائج شركة زميلة.

كما تأثرت النتائج من ارتفاع المصاريف الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة وخسائر بيع ممتلكات ومعدات.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 6.2% في الربع الثالث من 2021 إلى 169 مليون ريال، مقارنة مع 159 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.

وعلى صعيد فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 0.6% إلى 159 مليون ريال، مقارنة مع 158 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2020.