أرباح "سابك" تقفز 412% في الربع الثالث إلى 5.59 مليار ريال 

أظهرت النتائج الأولية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، قفزة في أرباح الربع الثالث من العام 2021 بعد الزكاة والضريبة بنسبة 412.8%، مسجلة 5.59 مليار ريال، مقارنة مع أرباح بـ 1.09 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح "سابك" في الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 26.83%، قياسا على أرباح بـ 7.64 مليار ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت "سابك" في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي يعود إلى الزيادة في متوسط أسعار بيع المنتجات.

وأشارت الشركة أيضا إلى ارتفاع حصتها في صافي نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة، موضحة أنه في الفترة المماثلة من العام السابق، تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1.55 مليار ريال.

وارتفعت مبيعات الشركة في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 49.1% إلى 43.7 مليار ريال، مقابل 29.3 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2020.

وعلى صعيد نتائج فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021، أظهرت النتائج تحول الشركة إلى الربحية بقيمة 18.1 مليار ريال، قياسا على خسائر بواقع 2.18 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وذكرت "سابك"، أنها قامت بالتطبيق المبكر للتعديلات على معيار المحاسبة الدولي 16 "الممتلكات والآلات والمعدات: العائدات قبل الاستخدام المقصود".

وتوقعت "سابك" أن يكون مستوى الطلب جيدا في الربع الرابع من عام 2021، وستظل تكاليف مواد اللقيم مرتفعة مع ارتفاع أسعار النفط في الوقت الحالي، مضيفة: "تشهد بعض منتجاتنا دخول قدرات إنتاجية جديدة، كما أنه مع استمرار تراجع القيود الحالية على العرض نتوقع أن نشهد مزيدا من الاعتدال في الهوامش في الربع الرابع من العام".

وساهمت صفقة استحواذ أرامكو على "سابك" في تحقيق 350 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من 2021 لصالح "سابك"، وقالت الشركة في بيانها، إنها منذ إتمام الصفقة ركزت على المضي قدما في الحفاظ على وتيرة النمو مع الحرص على تعظيم القيمة الناتجة عن أنشطة التعاون عبر المجالات المختلفة.