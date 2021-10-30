الملك سلمان: السعودية مستمرة بدورها القيادي لحل أزمات العالم

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، في كلمته بقمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في روما، أن السعودية مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم.

وأضاف عبر الاتصال المرئي أن الدول الفقيرة تواجه صعوبات في الحصول على لقاحات كورونا، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لمواجهة تداعيات الجائحة.

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كما أضاف "نشارك دول العالم القلق من التغير المناخي وتداعياته الاقتصادية".

"الجائحة فرقت بيننا"

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي بافتتاح قمة قادة دول مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما، اليوم السبت، أن "الجائحة فرقت بيننا"، وعززت من أهمية التكاتف وتقوية التعاون في مجالات التطعيم، وتعزيز القدرات محليا ودوليا".

ويناقش القادة الذين التقطوا صورة تذكارية مسائل تراوح بين مكافحة وباء كوفيد-19 وإنعاش الاقتصادي العالمي وخصوصاً مسائل المناخ. لكن لا يعرف إن كانوا سيتمكنون من توجيه رسالة إيجابية قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف كوب26 في غلاسكو.

جدول أعمال القمة

يأتي على جدول أعمال القمة، قضايا تغير المناخ والانتعاش الاقتصادي من آثار كوفيد-19 والحد الأدنى لمعدل الضريبة العالمي على الشركات.

وركزت الجلسة الافتتاحية على الصحة والاقتصاد، مع اجتماع على الهامش للقادة الرئيسيين لمناقشة الخطوات التالية بشأن البرنامج النووي الإيراني.