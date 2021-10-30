.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الملك سلمان: السعودية مستمرة بدورها القيادي لحل أزمات العالم

  • الخط
خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز
خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز
السعودية

الملك سلمان: السعودية مستمرة بدورها القيادي لحل أزمات العالم

العاهل السعودي: بادرنا في إجراءات غير مسبوقة لمواجهة تداعيات كورونا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، في كلمته بقمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في روما، أن السعودية مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم.

وأضاف عبر الاتصال المرئي أن الدول الفقيرة تواجه صعوبات في الحصول على لقاحات كورونا، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لمواجهة تداعيات الجائحة.

كما أضاف "نشارك دول العالم القلق من التغير المناخي وتداعياته الاقتصادية".

"الجائحة فرقت بيننا"

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي بافتتاح قمة قادة دول مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما، اليوم السبت، أن "الجائحة فرقت بيننا"، وعززت من أهمية التكاتف وتقوية التعاون في مجالات التطعيم، وتعزيز القدرات محليا ودوليا".

ويناقش القادة الذين التقطوا صورة تذكارية مسائل تراوح بين مكافحة وباء كوفيد-19 وإنعاش الاقتصادي العالمي وخصوصاً مسائل المناخ. لكن لا يعرف إن كانوا سيتمكنون من توجيه رسالة إيجابية قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف كوب26 في غلاسكو.

صورة جماعية لقادة مجموعة العشرين
صورة جماعية لقادة مجموعة العشرين

جدول أعمال القمة

يأتي على جدول أعمال القمة، قضايا تغير المناخ والانتعاش الاقتصادي من آثار كوفيد-19 والحد الأدنى لمعدل الضريبة العالمي على الشركات.

وركزت الجلسة الافتتاحية على الصحة والاقتصاد، مع اجتماع على الهامش للقادة الرئيسيين لمناقشة الخطوات التالية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديوهات مرعبة.. مشاجرة دامية بين طالبين بجامعة مصرية فيديوهات مرعبة.. مشاجرة دامية بين طالبين بجامعة مصرية
فنانة مصرية شهيرة تكشف تفاصيل تعرض ابنتها للتحرش فنانة مصرية شهيرة تكشف تفاصيل تعرض ابنتها للتحرش
الأكثر قراءة
أسعار النفط تتعافى وترتفع قليلا قبل اجتماع أوبك الخميس المقبل أسعار النفط تتعافى وترتفع قليلا قبل اجتماع أوبك الخميس المقبل
مايكروسوفت تتربع على عرش أكبر شركة في العالم بعد إزاحة أبل مايكروسوفت تتربع على عرش أكبر شركة في العالم بعد إزاحة أبل
الملك سلمان: السعودية مستمرة بدورها القيادي لحل أزمات العالم الملك سلمان: السعودية مستمرة بدورها القيادي لحل أزمات العالم
مصادر للعربية: غياب ياسر الرميّان عن مصادر للعربية: غياب ياسر الرميّان عن "مبادرة مستقبل الاستثمار" لهذا السبب
رئيس وزراء إيطاليا بانطلاق قمة العشرين: علينا التعاون بتوزيع اللقاحات رئيس وزراء إيطاليا بانطلاق قمة العشرين: علينا التعاون بتوزيع اللقاحات
"طيران أديل" تضيف رحلتين جديدتين بين جدة ودبي
قبل أن تذهب
روسيا تحمل بعض مواطنيها مسؤولية تفاقم وضع كورونا.. من هم؟
روسيا تحمل بعض مواطنيها مسؤولية تفاقم وضع كورونا.. من هم؟
اكتشف المزيد