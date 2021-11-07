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كيف استعدت "مجموعة تداول السعودية" للإدراج؟

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سوق السعودية

كيف استعدت "مجموعة تداول السعودية" للإدراج؟

تعمل المجموعة على تطوير السوق السعودي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية

دبي - العربية.نت

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تحوّلت شركة السوق المالية السعودية "تدول" في 7 أبريل الماضي إلى شركة قابضة باسم "مجموعة تداول السعودية" تضم تحت مظلتها 4 شركات لدعم النمو المستمر للسوق المالية السعودية، وتحفيز توسعها الاستراتيجي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويأتي الهيكل الجديد للمجموعة في صدد تجهيزها للطرح العام الأولي، وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميا، إلى جانب تنويع فرص الاستثمار وجذب المستثمرين الدوليين، فضلا عن تعزيز مكانة السوق على الساحة العالمية، ورفع مساهمتها في الاقتصاد المحلي تماشيا مع رؤية 2030.

وتعمل المجموعة على تطوير السوق السعودي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مع تعزيز مكانة المملكة كرائدة في السوق الناشئة، ووجهة استثمارية عالمية جذابة ومتقدمة تقنيا، وبوابة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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ومن الشركات التابعة لمجموعة تداول، شركة تداول العقارية، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إدارة وتطوير العقارات وهي مملوكة بنسبة 33%.

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