أبرز مواعيد وتفاصيل طرح أسهم "مجموعة تداول السعودية"

أظهرت نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، عن أبرز تفاصيل الطرح العام لأسهمها، في سوق الأسهم السعودية، وذلك بداية من عملية بناء سجل الأوامر يوم 21 نوفمبر الجاري، على أن تعلن التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم 6 ديسمبر 2021، وإعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة إن وجدت يوم 8 ديسمبر 2021.

وبحسب نشرة الإصدار، فإن الطرح للاكتتاب العام في أسهم مجموعة تداول السعودية سيكون لعدد 36 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم مدفوعة بالكامل، وتمثل أسهم الطرح بمجملها 30% من رأسمال الشركة.

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ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة، المساهم البائع إجمالي أسهم مجموعة تداول السعودية، قبل الطرح بنسبة ملكية مباشرة 100% بإجمالي 120 مليون سهم، وتتراجع بعد الطرح إلى 70% بعدد 84 مليون سهم.

وسيتم توزيع متحصلات الطرح بعد خصم مصاريف الطرح المقدرة بنحو 80 مليون ريال على المساهم البائع، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.

اكتتاب المؤسسات والأفراد

وبحسب نشرة الإصدار فإن عدد أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات، تبلغ نحو 36 مليون سهم، تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، وفي حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد وقيام الجهات المشاركة بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمؤسسات إلى 32.4 مليون سهم لتمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح.

ويبلغ عدد أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد 3.6 مليون سهم كحد أقصى تمثل ما نسبته 10% من إجمالي أسهم الطرح.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها بالنسبة للمؤسسات 100 ألف سهم، بينما يبلغ الحد الأدنى للأفراد 10 أسهم.

وبحسب نشرة الإصدار فإن الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها بالنسبة للفئات المشاركة 5.999 مليون سهم، والحد الأقصى للأفراد 250 ألف سهم.

تخصيص الأسهم

وسيتم التخصيص المبدئي لأسهم الطرح وفقاً لما يراه المستشارين الماليين مناسباً بالتنسيق مع الشركة، وذلك باستخدام آلية تخصيص الأسهم الاختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين الماليين.

وسيكون التخصيص المبدئي للفئات المشاركة 36 مليون سهم تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، وفي حال اكتتاب المكتتبين الأفراد في أسهم الطرح، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة 32.4 مليون سهم، تمثل نسبة 90% من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.

يتوقع أن يتم تخصيص أسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الاثنين 6 ديسمبر 2021، ويبلغ الحد الأدنى للتخصيص 10 أسهم لكل مكتتب، بينما الحد الأقصى 250 ألف سهم.

وسيتم تخصيص العدد المتبقي من أسهم الطرح على أساس تناسبي بناءً على نسبة طلب كل مكتتب فرد إلى إجمالي عدد الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها، وإذا تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 360 ألف مكتتب، فإن الشركة لا تضمن تخصيص الحد الأدنى والبالغ 10 أسهم لكل مكتتب من المكتتبين الأفراد، وفي هذه الحالة سيتم توزيع الأسهم المطروحة على شريحة المكتتبين الأفراد وفقاً لما يقترحه كلاً من الشركة والمستشارين الماليين.

فائض الاكتتاب

وستعاد مبالغ فائض الاكتتاب إن وجدت إلى المكتتبين دون خصم أي رسوم أو استقطاعات من قبل مدير الاكتتاب أو الجهات المستلمة، وسوف يتم الإشعار بالتخصيص النهائي في 6 ديسمبر 2021، وإعادة مبالغ فائض الاكتتاب إن وجدت في موعد أقصاه يوم الأربعاء بتاريخ 8 ديسمبر 2021.

مواعيد الاكتتاب

وتبدأ فترة تسجيل الطلبات للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر يوم الأحد 21 نوفمبر 2021 لمدة 6 أيام حتى نهاية يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021.

وتبدأ فترة الطرح للمستثمرين الأفراد 30 نوفمبر 2021 لمدة 3 أيام حتى يوم الخميس 2 ديسمبر 2021 في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية.

الجهات المستلمة

وعينت مجموعة تداول السعودية، شركة الأهلي المالية، وجي بي مورغان العربية السعودية، وشركة سيتي غروب العربية السعودية، كمستشارون ماليون ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومنسقون دوليون ومتعهدو التغطية، وتقوم شركة الأهلي المالية بدور مدير الاكتتاب.

وعينت البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي والبنك العربي الوطني ومصرف الإنماء وبنك الرياض كجهات مستلمة.

ويخضع المساهم البائع وهو صندوق الاستثمارات العامة لفترة حظر مدتها 6 أشهر، تبدأ من تاريخ بدء التداول أسهم الشركة في السوق، بحيث لا يجوز له التصرف في أسهمه خلال هذه الفترة. وبعد انتهاء فترة الحظر يستلزم الحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتصرف في أسهمه.

تأسست الشركة كشركة سعودية مساهمة مقفلة، برأسمال يبلغ 1.2 مليار ريال مقسم إلى 120 مليون سهم جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات وجميعها أسهم نقدية.