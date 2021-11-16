.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الليرة التركية تسجل هبوطا قياسيا جديدا بـ 3% أمام الدولار

  • الخط
الليرة التركية
الليرة التركية
الليرة التركية

الليرة التركية تسجل هبوطا قياسيا جديدا بـ 3% أمام الدولار

قبيل خفض آخر متوقع لسعر الفائدة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

هبطت قيمة الليرة التركية أكثر من 3% إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.4 ليرة مقابل الدولار الأميركي بحسب "رويترز".

واصلت الليرة التركية الهبوط اليوم الثلاثاء، بتداولات سابقة إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.14 مقابل الدولار، متأثرة بتوقعات بخفض آخر لسعر الفائدة من البنك المركزي هذا الأسبوع.

تراجعت الليرة 27% مقابل الدولار هذا العام، ويرجع ذلك في الأساس إلى مخاوف بشأن التدخل السياسي في السياسة النقدية في ظل دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان المتكررة لخفض أسعار الفائدة والتغييرات السريعة في قيادة البنك المركزي.

ومن المتوقع أن يخفض البنك سعر الفائدة إلى 15% من 16% هذا الأسبوع، بحسب ما خلص إليه استطلاع أجرته رويترز، رغم أن التضخم لا يزال بالقرب من 20%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
الأكثر قراءة
الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى تاريخي.. وأردوغان: الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى تاريخي.. وأردوغان: "مناورات تحاك"
شركة ناشئة حولت 200 دولار إلى أكثر من 6 مليارات دولار في بضع سنوات شركة ناشئة حولت 200 دولار إلى أكثر من 6 مليارات دولار في بضع سنوات
نقلة نوعية متوقعة بخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر نقلة نوعية متوقعة بخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر
أكبر مشروع للألواح الشمسية بالسعودية للعربية: هكذا سنواجه المنافسة الصينية أكبر مشروع للألواح الشمسية بالسعودية للعربية: هكذا سنواجه المنافسة الصينية
إصرار أردوغان يهوي بالعملة لـ 12.49 ليرة مقابل الدولار للمرة الأولى إصرار أردوغان يهوي بالعملة لـ 12.49 ليرة مقابل الدولار للمرة الأولى
أستراليا تفتح أبوابها لحملة التأشيرات والمهاجرين أستراليا تفتح أبوابها لحملة التأشيرات والمهاجرين
قبل أن تذهب
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
اكتشف المزيد