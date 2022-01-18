بسبب تشغيل شبكة 5G.. شركات طيران تعلق رحلاتها لأميركا

ألغت شركات طيران في الهند واليابان والإمارات، الأربعاء، رحلاتها إلى وجهات أميركية بعد خطة لتشغيل شبكات الجيل الخامس "5G".

وأعلنت شركة طيران الإمارات تعليق رحلاتها إلى وجهات أميركية اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر بسبب تشغيل شبكات الجيل الخامس في بعض المطارات.

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وقالت الشركة في إشعار على موقعها الإلكتروني، إن القرار يأتي بسبب مخاوف تشغيلية مرتبطة بتشغيل مزمع لخدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في الولايات المتحدة، مضيفة أن من بين الوجهات بوسطن وشيكاغو ودالاس فورت وورث وهيوستن وميامي ونيوارك وأورلاندو وسان فرانسيسكو وسياتل.

وقال النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات عادل الرضا، إن تفعيل شبكة الـ 5G يؤثر على أجهزة الملاحة في الطائرات، مشيرا الى أن تعليق الرحلات لبعض الوجهات الأميركية مؤقت.

النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات لــ #العربية: تعليق الرحلات لبعض الوجهات الأميركية مؤقت pic.twitter.com/oKhwMiipa7 — العربية (@AlArabiya) January 18, 2022

وأوضح أنه تم "تعليق معظم رحلاتنا للوجهات الأميركية.. لم نعلق الرحلات إلى لوس انجلوس ونيويورك".

عبر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء عن رغبته بالتوصل لحل بشأن شبكة الجيل الخامس بما لا يؤثر على الأجواء في الولايات المتحدة، مؤكدا أن المحادثات مستمرة مع إدارة الطيران الفيدرالية بشأن تأثيرات الـ 5G على الملاحة الجوية.

حذر رؤساء شركات الطيران الأميركية الكبرى من اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس غدا كما هو مقرر من دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب المطارات.

طالبت شركات الطيران بإبعاد شبكات الجيل الخامس مسافة تتجاوز الثلاثة كيلومترات من مدارج المطارات، مشيرة إلى أنها تفضل التريث قبل إطلاق هذه الشبكات لحين إجراء التحديثات والتغييرات اللازمة على معدات الطيران.

وأيد مشرعون أميركيون، الاثنين، تأجيل نشر شبكات الجيل الخامس قرب المطارات. جاء ذلك فيما حذر رؤساء شركات الطيران الأميركية الكبرى من اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس، الأربعاء، كما هو مقرر دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب مطارات الولايات المتحدة.

وكانت شركتا "فيرايزون" و"آي تي أند تي" قد أرجأتا إطلاق خدمة "الجيل الخامس سي-باند" الجديدة مرتين بسبب تحذيرات شركات الطيران ومصنعي الطائرات المتخوفين من تداخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع.

كما قال رؤساء الشركات في رسالة اطلعت عليها فرانس برس "نكتب إليكم بشكل عاجل لنطلب أن يتم تشغيل شبكات الجيل الخامس في كل مكان في البلاد باستثناء مسافة ميلين تقريبا من مدارج المطارات، كما حددت ذلك إدارة الطيران الفيدرالية "أف دي آي" في 19 كانون الثاني/يناير 2022".

وإلى ذلك، قالت الخطوط التايوانية، اليوم الأربعاء، إنها ستعمل وفق الإجراءات الأميركية لمعرفة تأثير الجيل الخامس على رحلاتها.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها تواصل تسيير رحلاتها لكل الوجهات الأميركية كالمعتاد.