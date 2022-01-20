هل تخرج سيارة أبل إلى النور بهذا الشكل؟

وضع مهندس ميكانيكي في جامعة Tezpur والطالب في المعهد الوطني للتصميم "Gandhinagar" في الهند، تصميماً لسيارة شركة أبل المرتقبة والمحاطة بالكثير من السرية والكتمان، وأظهرت الصور سيارة بيضاء على شكل كبسولة ذات مقعدين تشبه الشرنقة، وتوفر دورانا بزاوية 360 درجة، وتعمل بالكهرباء.

ودمج المصمم ديفانغا بوراه، بين الواقع والخيال، المستوحى من رسومات وعروض ثلاثية الأبعاد، ليحولها من فكرة إلى شكل، يحمل علامة أبل الشهيرة.

مادة اعلانية

وحاول بوراه، وضع تفسير لشكل السيارة المُرتقبة من أبل، والتي لا تزال يكتنفها الغموض، وسط تقارير تشير إلى ظهور السيارة في شكلها النهائي بحلول عام 2024، نقلاً عن "designboom".

تحافظ الشائعات حول Apple Car أيضًا على الغموض، حيث أشار تقرير إلى أن الشركة تطور سيارتها الآن وحدها لتجنب المزيد من التأخير.

ومؤخراً غادر أحد كبار مديري شركة أبل الذي يعمل على مشروع السيارة ذاتية القيادة للانضمام إلى شركة تاكسي طائر ناشئة، ليكون بذلك الأحدث في سلسلة المغادرين هذا العام.

وأصبح مايكل شويكوتش، الذي انضم إلى مشروع سيارات أبل في عام 2019، نائب رئيس أول للهندسة في شركة آرتشر أفياجن Archer Aviation Inc.، والتي تركز على بناء سيارات الأجرة الطائرة.

ولا يزال من غير الواضح في الوقت الحالي ما الذي تخطط أبل لإنشائه من خلال مشروع Apple Car الخاص بها. سواء كانت سيارة لمبيعات التجزئة أو سيارة نقل تشاركي أو حتى مجرد تقنية للمركبات الأخرى. كما أن الإطلاق غير واضح، حيث ذكرت تقارير أنه يمكن الكشف عنها في أي وقت خلال هذا العقد.