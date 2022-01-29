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بعد كشفه أعلى معدل للتضخم منذ 19 عاما.. أردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء

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أردوغان تركيا تعبيرية خاص العربية.نت
الرئيس التركي أردوغان
اقتصاد تركيا

بعد كشفه أعلى معدل للتضخم منذ 19 عاما.. أردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء

تعرّض سعيد إردال دينغر لانتقادات بعد كشف معدل التضخم الحقيقي

العربية.نت، فرانس برس

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أقال الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة، بموجب مرسوم صدر السبت، بعد نشر الأرقام السنويّة للتضخّم.

وتعرّض رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة، سعيد إردال دينغر، لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل يناير قدَّرَت معدّل التضخم السنوي عند 36.1%، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عامًا.

وقالت المعارضة إنّ هذا الرقم أقلّ من الواقع، مشيرةً إلى أنّ الزيادة الفعليّة في كلفة المعيشة أعلى مرّتين على الأقلّ.

ولم يوضح أردوغان سبب قراره تعيين إرهان تشيتينكايا، نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفيّة التركيّة، رئيسًا جديدًا لهيئة الإحصاء الوطنيّة بدلاً من دينغر.

وارتفع التضخّم إلى أكثر من 36% خلال عام واحد في ديسمبر في تركيا، وهو رقم قياسي منذ سبتمبر 2002، بسبب تراجع قيمة الليرة التركيّة.

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ويجد أردوغان نفسه في موقف غير مريح قبل 18 شهرًا من الانتخابات الرئاسيّة، ويُواصل الدفاع عن خياراته.

وإدراكًا منه للضّرر الذي سبّبه التضخّم للاقتصاد ولمستويات شعبيّته، تعهّد أردوغان في يناير بخفض التضخّم في أسرع وقت ممكن.

من جهة ثانية، عيّن أردوغان نائب رئيس الوزراء السابق بكير بوزداغ، وزيرًا للعدل، ليحلّ بذلك مكان العضو المخضرم في الحزب الحاكم عبدالحميد غول.

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