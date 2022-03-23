شركات
ADQ وصندوق الثروة التركي يطلقان صندوق استثمار بـ 300 مليون دولار
يهدف الصندوق إلى الاستثمار في شركات تركية ناشئة ذات إمكانات نمو مرتفعة
قالة شركة أبوظبي القابضة ADQ في بيان، اليوم الأربعاء، إنها وصندوق الثروة السيادي التركي أطلقا "صندوق تركيا للتكنولوجيا"، برأس مال قيمته 300 مليون دولار أميركي.
يهدف الصندوق إلى الاستثمار في صناديق رأس مال استثمارية وشركات تركية ناشئة ذات إمكانات نمو مرتفعة.
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وسيستثمر الصندوق في الشركات العاملة على تطوير التقنيات الجديدة أو على تحسين التقنيات الحالية، ضمن قطاعات مهمة مثل الطاقة والمرافق الصحيّة وعلوم الحياة والأغذية والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتعليم.
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