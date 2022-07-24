"الدريس" للعربية: نخطط لزيادة محطات الوقود إلى ألف محطة بحلول 2025 

قال نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية في شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، عبدالمحسن الدريس، إن تراجع أرباح الشركة في الربع الثاني قياسا على الربع الأول من العام الحالي يرجع إلى توقف أعمال استيراد الحبوب بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأضاف الدريس، في مقابلة مع "العربية"، أن عمليات الاستحواذ على محطات الوقود كلها تحت السيطرة، وتتم وفق الخطط المدروسة مسبقا سواء الاستحواذ أو ما يتبعه من الإدارة.

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وذكر أن ارتفاع المصاريف التسويقية والإدارية الأخرى جاءت مرتبطة بالتوسعات التي أتت بنتيجة جيدة.

وأوضح الدريس، أن النصف الأول من العام الحالي شهد زيادة 114 محطة عن العام الماضي، فيما شهد عام 2021 إضافة 584 محطة سترتفع إلى 698 محطة بنهاية العام الحالي.

وتابع الدريس: "الشركة ماضية في خطتها بزيادة المحطات بواقع 100 محطة كل عام، حتى نحقق هدفنا في عام 2025 بالوصول إلى 1000 محطة".

وحول خسائر محفظة الاستثمار لدى "الدريس"، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة، أن سببها يرجع إلى خسائر الأسهم المحلية والتي قدرت بنحو 6 ملايين ريال في الربع الثاني من العام الحالي، فيما كانت أرباح المحفظة نحو 7 ملايين ريال في الربع الأول السابق.

وتوقع الدريس، أن يكون هناك نمو في المحطات في النصف الثاني من العام الحالي بالإضافة إلى المحطات التي تم تطويرها، مشيرا إلى أن الشركة قامت بتطوير 56 محطة بتكلفة 40 مليون ريال في النصف الأول من العام.

وقدر الدريس، أن يصل عدد المحطات التي تم تطويرها بنهاية العام إلى 111 محطة بتكلفة 120 مليون ريال، ليرتفع إجمالي المحطات المطورة منذ بداية التطوير حتى الآن إلى 625 محطة.