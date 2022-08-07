ما الإجراء المتوقع بعد قيام "مكة للإنشاء" بالتراجع عن بياناتها المالية؟

أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير، أنه تم تعليق سهم الشركة عن التداول وذلك بعد إيضاح منها أن نتائجها المالية التي أصدرتها الأسبوع الماضي لم تُعتمد من قبل المدقق المالي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه سيتم تطبيق إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-10-2019) بتاريخ 24-05-1440هـ الموافق 30-01-2019م والمعلن عنها على موقع "تداول" بتاريخ 25 مارس 2019، مبينة أنها سوف تقوم بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.

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وأكدت الشركة أنها ستصدر النتائج من جديد خلال 10 أيام، بعد تعديلها بمخصصات لم يتم إثباتها بعد.

وأفادت الشركة بأنها تتوقع أثراً مالياً نتيجة احتساب مخصصات لم يتم إثباتها .

من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران، إنه وفق لبيانات شركة مكة للإنشاء والتعمير على موقعها الإلكتروني يتضح أنها قدمت "إعلان مضلل".

وذكر العمران في مقابلة مع "العربية"، أن "الشركة أعلنت عن قوائمها المالية ثم بعد عدة أيام أفادت بأن النتائج غير صحيحة ولا تتضمن مراجعة محاسب قانوني خارجي".

وأضاف: "هيئة السوق المالية علقت التداول على أسهم الشركة"، مشيرا إلى أن الشركة تلمح إلى احتمالية تسجيل مخصصات، وبالتالي هناك إعلان مؤثر مع الكشف عن البيانات المالية الجديدة، لذلك فإن الإعلان القديم "مضلل".

وأشار العمران إلى أنه في حال وقوع ضرر على المساهمين سيكون لهم الحق الكامل في رفع قضية ضد الشركة بسبب هذا الخطأ الذي لا يتناسب مع سوق مالية متطورة ومنظمة مثل سوق الأسهم السعودية.