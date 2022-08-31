تركيا.. استقالة مستشار لأردوغان بعد اتهامات بالفساد
قرقماز كاراجا، عضو المجلس الاقتصادي للرئاسة التركية وأحد كوادر حزب العدالة والتنمية كان من ضمن مجموعة من كبار المسؤولين الأتراك، الذين اتهمهم سدات بكر بالسعي للحصول على رشاوى من شركات كبرى
قدم مستشار للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استقالته من منصبه أمس الثلاثاء، بعدما وجّه إليه زعيم مافيا اتهامات بالفساد.
وفي تغريدة على "تويتر"، أعلن قرقماز كاراجا عضو المجلس الاقتصادي للرئاسة التركية وأحد كوادر حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان أن هذا "الهجوم غير القانوني طال ابنتي وزوجتي وأصبح مرة أخرى تهديداً لصحتي، ولهذه الأسباب أستقيل من منصبي".
وكان كاراجا اتُهم في نهاية الأسبوع الماضي من قبل زعيم المافيا التركي الهارب سدات بكر بأنه من بين مجموعة من كبار المسؤولين الأتراك الذين سعوا للحصول على رشاوى من شركات كبرى، لكن كاراجا نفى ذلك.
ويطلق سدات بكر اتهامات ضد مسؤولين أتراك كبار بمن فيهم وزير الداخلية سليمان صويلو في مقاطع فيديو ينشرها على منصتي تويتر ويوتيوب منذ العام الماضي ما تسبب في إحراج السلطة قبل أقل من عشرة أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
واستقال مستشار آخر للرئيس أردوغان، بعدما استهدفته اتهامات مماثلة، من منصبه الأحد الماضي.
ودعت أحزاب المعارضة التركية إلى إجراء تحقيق في هذه المعلومات.
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