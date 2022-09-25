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توقيع اتفاقية تطوير مرافق الشبكة الكهربائية في محافظة العلا بتكلفة 3.5 مليار ريال

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الهيئة الملكية لمحافظة العلا
الهيئة الملكية لمحافظة العلا
اقتصاد السعودية

توقيع اتفاقية تطوير مرافق الشبكة الكهربائية في محافظة العلا بتكلفة 3.5 مليار ريال

الاتفاقية نصت على إنشاء محطة مركزية بجهد 380 كيلوفولت

دبي - العربية.نت

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا والشركة الوطنية لنقل الكهرباء، عن اتفاقية لتطوير وتحديث مرافق الشبكة الكهربائية في محافظة العلا بأحمال تبلغ 1000 م.ف.أ، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 3.5 مليار ريال.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة موثوقية خدمات الكهرباء المتاحة للسكان وزوار العلا، وإنشاء وتطوير بنية تحتية أكثر جودة.

كما تهدف إلى زيادة كفاءة الطاقة مع ما يتناسب مع الرؤية التطويرية للمحافظة، وتقديم خدمات طاقة مستدامة بما يحافظ على التراث الطبيعي والإنساني.

ونصت الاتفاقية على إنشاء محطة مركزية بجهد"380 كيلوفولت"، و3 محطات فرعية بجهد "132 كيلوفولت".

الشبكة الكهربائية في العلا
الشبكة الكهربائية في العلا
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