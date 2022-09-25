اقتصاد السعودية
توقيع اتفاقية تطوير مرافق الشبكة الكهربائية في محافظة العلا بتكلفة 3.5 مليار ريال
الاتفاقية نصت على إنشاء محطة مركزية بجهد 380 كيلوفولت
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا والشركة الوطنية لنقل الكهرباء، عن اتفاقية لتطوير وتحديث مرافق الشبكة الكهربائية في محافظة العلا بأحمال تبلغ 1000 م.ف.أ، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 3.5 مليار ريال.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة موثوقية خدمات الكهرباء المتاحة للسكان وزوار العلا، وإنشاء وتطوير بنية تحتية أكثر جودة.
مادة اعلانية
كما تهدف إلى زيادة كفاءة الطاقة مع ما يتناسب مع الرؤية التطويرية للمحافظة، وتقديم خدمات طاقة مستدامة بما يحافظ على التراث الطبيعي والإنساني.
ونصت الاتفاقية على إنشاء محطة مركزية بجهد"380 كيلوفولت"، و3 محطات فرعية بجهد "132 كيلوفولت".
اقرأ أيضاً
-
مسؤول بـ"الفيدرالي": بإمكان البنك تجنب "الألم العميق" للتضخمالاقتصاد الأميركي لديه بعض القدرة على استيعاب إجراءات الفيدرالي اقتصاد
-
كيف تفاعلت البورصة المصرية مع قرار تثبيت سعر الفائدة؟قالت رئيس ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، إن الأسواق العالمية تشهد هبوطاً كبيرا مع رفع أسعار الفائدة، من قبل البنك المركزي الأميركي، وعدد ... أسواق العربية 1230
-
خبيرة: التضخم في مصر لن يأخذ مسارا هابطا قبل أبريل 2023قرار تثبيت الفائدة من المركزي المصري "منطقي" قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية