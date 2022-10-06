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أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية ترتفع وسط ترقب بيانات رئيسية ومحضر اجتماع المركزي

ارتفع مؤشرا قطاعي العقارات والسيارات بنسبة 1.5% لكل منهما

دبي - العربية.نت
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عاودت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس الارتفاع بعد هبوط في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين للمزيد من البيانات الاقتصادية ومحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر سبتمبر/أيلول للحصول على مؤشرات بشأن وتيرة ومسار رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.6% بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، مقتفيا أثر وول ستريت.

وحتى آخر إغلاق، ارتفع المؤشر بنسبة 2.85% منذ بداية الربع الحالي مقارنة بالبيع الحاد الذي شهده الربع السابق، في ظل توقعات بتبني البنوك المركزية سياسات أقل تشددا وسط مجموعة مختلطة من البيانات من الولايات المتحدة وأوروبا، وفق رويترز.

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وتترقب الأنظار حاليا بيانات منطقة اليورو لنشاط البناء لشهر سبتمبر/أيلول ومبيعات التجزئة لشهر أغسطس/آب، والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع مؤشرا قطاعي العقارات والسيارات بنسبة 1.5% لكل منهما، ليقودا مكاسب المؤشرات الفرعية المدرجة على ستوكس 600.

وقفزت أسهم كريدي سويس جروب 4.2% إلى قمة مؤشر ستوكس 600 بعدما رفع جيه.بي مورجان تصنيف سهم البنك السويسري.

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