النفط يقفز 4% لأعلى مستوى في 5 أسابيع بعد قرار أوبك+

قفزت أسعار النفط بنحو أربعة في المئة الجمعة مسجلة أعلى مستوى في خمسة أسابيع، بدعم من قرار أوبك+ إجراء أكبر خفض للإمدادات منذ عام 2020 على الرغم من القلق حيال الركود وارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفع النفط لليوم الخامس على التوالي على الرغم من صعود الدولار بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي يخلق وظائف بوتيرة قوية، فيما يعزز التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي تشديد السياسة النقدية بشكل حاد.

مادة اعلانية

وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وتؤثر عادة على النفط والأصول الأخرى التي تنطوي على مخاطر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.50 دولار أو 3.7 بالمئة إلى 97.92 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.19 دولار أو 4.7 بالمئة إلى 92.64 دولار للبرميل.

كان ذلك أعلى مستوى إغلاق لبرنت منذ 30 أغسطس آب وللخام الأميركي منذ 29 أغسطس آب. وسجل العقدان مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وأكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ مارس آذار هذا الأسبوع. وارتفع برنت خلال الأسبوع بنحو 11 بالمئة والخام الأمريكي 17 بالمئة.

وقال ستيفن برينوك من (بي.في.ام) للسمسرة في النفط "من بين التداعيات الرئيسية لتخفيضات أوبك الأخيرة العودة المرجحة إلى سعر مئة دولار للنفط".

ويأتي الخفض الذي قرره تكتل أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قبل حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي ما سيقلص الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من شح المعروض.

وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس عن خيبة أمله بشأن خطط أوبك+. وقال هو ومسؤولون آخرون إن الولايات المتحدة تدرس كافة البدائل الممكنة لمنع ارتفاع الأسعار.