اقتصاد الكويت
الكويت تفرض رسوم دخول على المصريين القادمين إليها
تعليمات مشددة بضرورة تحصيل رسوم قدرها 9 دنانير من المصريين الوافدين
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أصدرت وزارة الداخلية في الكويت قراراً تفرض بموجبه رسوم دخول على المصريين القادمين إليها بواقع 9 دنانير عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للمصريين إلى الكويت.
يأتي قرار الكويت فرض رسوم دخول على المصريين القادمين إليها بعد فرض مصر رسوم تحصيل 30 دولارًا على كل كويتي يدخل إلى أراضيها.
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وتم نشر التعميم الذي أصدرته الوزارة للعاملين في المنافذ البرية والجوية من ضباط وعسكريين ومدنيين، ويتضمن تعليمات مشددة بضرورة تحصيل رسوم قدرها 9 دنانير عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للمصريين إلى الكويت.
كما جاء في القرار أنه يجب على الجميع العمل بهذا التعميم وتنفيذه بكل دقة، ابتداء من يوم أمس الخميس 20 أكتوبر، ومن سيخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية والمحاسبة، وفق ما ذكرته جريدة "القبس" الكويتية.
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