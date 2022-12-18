"ضمان" تبدأ تقديم الرعاية الصحية لـ40% من سكان الكويت قبل نهاية النصف الأول 2023

تستعد شركة مستشفيات الضمان الصحي الكويتية (ضمان) لبدء تقديم الرعاية الصحية للمشمولين بخدماتها من الوافدين العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم وعددهم نحو 1.8 مليون نسمة يشكلون نحو 40% من سكان الكويت، قبل نهاية النصف الأول من 2023.

وتم إنشاء ضمان في 2014 ككيان مشترك بين القطاعين العام والخاص برأسمال 230 مليون دينار (750 مليون دولار) ضمن خطة حكومية لتقديم خدمات رعاية صحية للوافدين مقابل ما يدفعونه من تأمين صحي سنوي، بعيدا عن تلك المقدمة للمواطنين الكويتيين من قبل الحكومة.

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وقال مطلق الصانع رئيس مجلس إدارة ضمان لرويترز اليوم الأحد "نحن في نهاية الربع الأول من 2023 سنكون جاهزين.. المفروض أن تبدأ الشريحة السكانية تتحول لنا.. نأمل أن يتم ذلك قبل نهاية النصف الأول".

وأشار الصانع إلى أنه يتوقع أن تكتمل عملية تحويل الغالبية العظمى من الشرائح المستهدفة والتي تتلقى حاليا رعاية صحية حكومية ليكونوا تحت مظلة ضمان خلال سنة من توقيع الاتفاق مع وزارة الصحة.

ومن المقرر أن يكون لدى ضمان مستشفيان كبيران بسعة 660 سريرا و12 مركزا لتلقي الرعاية الصحية الأولية. وتم اليوم افتتاح أحد هذين المستشفيين ومن المقرر أن يفتتح الآخر في 2023.

وفي 2013 فازت شركة عربي القابضة الكويتية بمناقصة حصة المساهم الاستراتيجي في الشركة لتملك 26%، بينما تملك الحكومة 24% ومن المقرر أن يتم توزيع 50% الباقية في اكتتاب على المواطنين.

وقال الصانع اليوم إن دعوة المواطنين للاكتتاب في أسهم الشركة ستتم بعد توقيع الاتفاقية مع وزارة الصحة وتحويل الشرائح المستهدفة لمظلة ضمان.