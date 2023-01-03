بوينغ
مصر تشتري 12 طائرة بوينغ "سي.إتش-47 إف تشينوك" مقابل 426 مليون دولار
من المتوقع بدء تسليم الطائرات في 2026
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أعلنت شركة بوينغ الأميركية، عن صفقة شراء مصر طائرات طائرة "بوينغ سي.إتش-47إف تشينوك" لتحديث أسطولها.
وقالت بوينع إنه من المتوقع بدء تسليم الطائرات في 2026.
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وحصلت مصر على موافقة الجيش الأميركي بمنح الشركة عقدا لإنتاج 12 طائرة (سي.إتش-47إف تشينوك) للقوات الجوية المصرية، وفق ما نقلته رويترز.
وتبلغ قيمة الصفقة 426 مليون دولار، وتتضمن استبدال مصر أسطولها من الطائرات (سي.إتش-47دي) بالطراز الجديد "إف".
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