مصر تشتري 12 طائرة بوينغ "سي.إتش-47 إف تشينوك" مقابل 426 مليون دولار

أعلنت شركة بوينغ الأميركية، عن صفقة شراء مصر طائرات طائرة "بوينغ سي.إتش-47إف تشينوك" لتحديث أسطولها.

وقالت بوينع إنه من المتوقع بدء تسليم الطائرات في 2026.

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وحصلت مصر على موافقة الجيش الأميركي بمنح الشركة عقدا لإنتاج 12 طائرة (سي.إتش-47إف تشينوك) للقوات الجوية المصرية، وفق ما نقلته رويترز.

وتبلغ قيمة الصفقة 426 مليون دولار، وتتضمن استبدال مصر أسطولها من الطائرات (سي.إتش-47دي) بالطراز الجديد "إف".