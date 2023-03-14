وزير الطاقة السعودي: وضع سقف لأسعار البترول سيؤدي لا محالة إلى عدم استقرار السوق
أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الثلاثاء، أن "وضع سقف لأسعار البترول سيؤدي لا محالة إلى عدم استقرار السوق".
وقال وزير الطاقة السعودي: "لن نبيع البترول لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا".
وأكد وزير الطاقة في مقابلة مع "انرجي انتلجنس" العزم على الإبقاء على اتفاقية أوبك+ لخفض الإنتاج حتى نهاية العام"، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأضاف أن "نمو الطلب العالمي سيفوق المستوى الحالي لفائض الطاقة الإنتاجية العالمية"، وأن "احتياطيات الطوارئ في أدنى مستوياتها على الإطلاق".
والخميس الماضي، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تحرص على استقرار سوق الطاقة العالمي.
وأكد التزام المملكة "بسوق مستقرة"، مشيرا إلى أن "السوق ليست بحاجة إلى تغييرات في الإنتاج حتى نهاية العام".
وفي حديثه ، الثلاثاء، قال وزير الطاقة السعودي: "بدأنا في توسيع طاقتنا الإنتاجية للنفط كي تصل إلى 13.3 مليون برميل يوميل بحلول 2027".
وتوقع الوزير السعودي "تنفيذ الزيادة الأولى من توسعة طاقتنا الإنتاجية النفطية في 2025".
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