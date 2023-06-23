رئيس تونس لصندوق النقد: شروطكم تهدد السلم الأهلي

أعلنت الرئاسة التونسية فجر الجمعة، أن الرئيس قيس سعيد أبلغ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بأن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي لبلده تهدد بإثارة اضطرابات أهلية.
"غير مقبولة"
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن الرئيس سعيد أوضح أن "وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة لأنها ستمس بالسلم الأهلي الذي ليس له ثمن".
اتفاق خبراء
وكانت قد تعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ أكتوبر/تشرين الأول عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق خبراء، حيث أعرب سعيد لاحقا عن رفضه القاطع لفكرة خفض الدعم قائلا إن ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس بالسلم الأهلي في البلد.
"لا لبيع الشركات المملوكة للدولة"
وقال بشكل واضح، إنه يعارض أيضا بيع الشركات المملوكة للدولة.
وكان مسؤول حكومي كبير قد قال لرويترز قبل أسبوع إن تونس تعد اقتراحا بديلا لطرحه على صندوق النقد الدولي بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد "إملاءات" الصندوق بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار تم التفاوض حوله العام الماضي.
يشار إلى أن اتفاق الخبراء بين تونس وصندوق النقد يتضمن إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، التي قال الصندوق إن إجمالي ديونها عام 2021 كان يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
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