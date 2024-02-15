"الطاقة الدولية" ترفع توقعاتها لنمو إمدادات النفط إلى 103.8 مليون برميل يوميا

عدلت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بشأن نمو إمدادات النفط العالمية في 2024 بالزيادة إلى 1.7 مليون برميل يوميا لتصل لمستوى غير مسبوق عند 103.8 مليون برميل يوميا بدعم من إمدادات من خارج "أوبك بلس".

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري إن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه، وخفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي إلى 1.22 مليون برميل يوميا من 1.24 مليون برميل يوميا سابقا وفق "رويترز" .

وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الثلاثاء الماضي، بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في 2024 و2025 ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعامين، وأشارت إلى أن هناك احتمالات لمزيد من الارتفاع.

وقالت أوبك في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 و1.85 مليون برميل يوميا في 2025.

ومن شأن أي ارتفاع أقوى للنمو الاقتصادي أن يعطي دفعة إضافية للطلب على النفط. وتوقعات أوبك لنمو الطلب في 2024 أعلى بالفعل من توقعات وكالة الطاقة الدولية، على الرغم من أن تحالف "أوبك+" الأوسع لا يزال يخفض الإنتاج لدعم السوق.

وقالت أوبك إنها تتوقع أن "الاتجاه الإيجابي" للنمو الاقتصادي سيمتد إلى النصف الأول من 2024، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2024 و2025 بمقدار 0.1%.