لص يسرق 63 مليون دولار من العملات المشفرة ثم يعيدها مجاناً
واحد من أكبر الاختراقات الأمنية خلال عام 2024 في العملات المشفرة
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
عانى قطاع العملات المشفرة من واحدة من أكبر الحوادث الأمنية هذا العام بعد أن قام أحد المتسللين بسرقة 63 مليون دولار من لعبة تعتمد على تقنية سلاسل الكتل - blockchain.
وأكدت لعبة Munchables الحادثة في منشور على موقع X يوم الأربعاء وقالت إنها ستحاول وقف المعاملات. أشار متخصصو بلوكتشين PeckShield إلى أن المتسلل سرق 17400 من عملات إيثر - تبلغ قيمتها حوالي 63 مليون دولار بالأسعار الحالية. وقد دعمت البيانات العامة حول معاملات العملات المشفرة هذا التقدير.
ومع ذلك، يبدو أن المستغل قد غير رأيه، وأعاد الأموال بالكامل في وقت لاحق من نفس اليوم، وفقاً لبيانات بلوكتشين. أعلن Munchables أن "جميع أموال المستخدمين آمنة"، في منشور على X في حوالي الساعة 2:30 مساءً بتوقيت سنغافورة، مضيفاً في منشور منفصل أن المتسلل لم يصر على أي شروط، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
تم بناء Munchables على Blast، وهو ما يسمى بالطبقة الثانية التي تعد بمعاملات أكثر كفاءة من سلاسل الكتل القائمة بالإضافة إلى نقاط الولاء المشابهة لشركات الطيران.
أشاد مؤسس Blast، Tieshun Roquerre، والذي يستخدم الإسم المستعار Pacman، بـ "الدعم المذهل" المطلوب لتأمين أموال Munchables بعد استغلال اليوم، في منشور على X. وأضاف أن "مطور Munchables السابق اختار إعادة جميع الأموال في النهاية دون الحاجة إلى أي فدية".
أثار الحادث الأمني موجة من التكهنات التي لا أساس لها بأن اللوم يقع على مطور مارق أو حتى قراصنة كوريين شماليين.
وصل عدد عمليات اختراق منصات العملات المشفرة المرتبطة بكوريا الشمالية إلى مستوى قياسي في عام 2023، على الرغم من أن المبلغ الفعلي للأموال المسروقة - ما يزيد قليلاً عن مليار دولار - انخفض بنسبة 40% تقريباً، بناءً على بيانات من مباحث بلوكتشين تشيناليسيس إنك.
قامت مجموعة Lazarus Group، وهي وحدة قرصنة كورية شمالية، بسرقة حوالي 600 مليون دولار من سلسلة الكتل التي تدعم لعبة Axie Infinity، التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر الألعاب شعبية في هذا القطاع.
كلفت الاستغلالات الأمنية صناعة الأصول الرقمية بشكل عام حوالي 1.8 مليار دولار في العام الماضي، بانخفاض حوالي 50% عن عام 2022، وفقاً لـ Immunefi، وهي منصة تقدم مكافآت للباحثين الذين يكتشفون العيوب الأمنية في برامج العملات المشفرة.
-
مؤسس "وي وورك" يعتزم التقدم بعرض لإعادة شراء الشركةوصل تقييمها إلى 47 مليار دولار في السنوات الماضية قبل أن تتعرض للإفلاس الأسواق العقارية
-
تعيين "طارق السدحان" رئيسا تنفيذيا لـ"الأهلي السعودي" خلفا لـ "طلال الخريجي"أكد أنه تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي شركات
-
مجلس إدارة "سدافكو" يوصي بتوزيع 60% أرباحاً نقدية عن الربع الأخير من 2023بواقع 6 ريالات للسهم أسواق المال