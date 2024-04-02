أسهم "شاومي" الصينية تقفز 15% بعد إطلاق أولى سياراتها الكهربائية

دقيقتان للقراءة

ارتفعت أسهم شركة "شاومي" الصينية لصناعة الهواتف الذكية بنسبة 15% مع افتتاح سوق هونغ كونغ اليوم الثلاثاء، وهو أول يوم تداول منذ أن أطلقت الشركة سيارتها الكهربائية SU7 قبل العطلة.

وفي إشارة إلى مدى تنافسية سوق السيارات الكهربائية في الصين، أعلنت شركة شاومي في وقت متأخر من يوم الخميس أن سعر سيارة SU7 سيكون أقل بحوالي 4000 دولار من طراز 3 الذي تنتجه شركة تسلا، وادعت أن السيارة الجديدة سيكون لها نطاق قيادة أطول.

اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء، أظهر متجر Xiaomi عبر الإنترنت أوقات انتظار لا تقل عن 5 أشهر للحصول على الإصدار الأساسي من SU7.

وقالت الشركة إنها تلقت طلبات لأكثر من 50 ألف سيارة في 27 دقيقة منذ بدء المبيعات في الساعة 10 مساءً. بتوقيت بكين يوم الخميس.

أعلنت شركتا السيارات الكهربائية الصينيتان Xpeng وNio عن دعم شراء السيارات يوم الاثنين بقيمة 20 ألف يوان (2800 دولار) و10000 يوان لكل منهما على التوالي. وقالت نيو إن العروض الترويجية جاءت في أعقاب الجهود السياسية التي بذلتها الحكومة الصينية لتشجيع الاستهلاك، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وتأتي تخفيضات الأسعار في الوقت الذي يظهر فيه نمو مركبات الطاقة الجديدة في أكبر سوق للسيارات في العالم علامات التباطؤ. تجاوز اختراق سيارات الركاب التي تعمل بالبطارية والهجين أكثر من ثلث السيارات الجديدة المباعة في الصين، وفقا لجمعية سيارات الركاب الصينية.

وقالت شركة "لي أوتو"، التي تأتي معظم سياراتها مزودة بخزان وقود لتوسيع نطاق القيادة، يوم الاثنين إنها سلمت 28984 سيارة في مارس. وعلى الرغم من ارتفاعه مقارنة بشهر فبراير، إلا أن هذا الرقم أقل من خط التسليم الأخير لشركة "لي أوتو". وخفضت الشركة في أواخر شهر مارس تقديراتها لتسليم الربع الأول بأكثر من 20 ألف مركبة.

وفي الوقت نفسه تقريباً، خفضت شركة Nio أيضاً توقعاتها للربع الأول ببضعة آلاف من السيارات. وقالت الشركة يوم الاثنين إنها سلمت 11866 سيارة في مارس.

قامت Xpeng بتسليم عدد أقل من السيارات الشهر الماضي، حيث بلغ 9026 سيارة.

في المقابل، قالت شركة سيارات الطاقة الجديدة Aito التابعة لشركة هواوي، إنها سلمت 31727 سيارة في مارس.

ظلت BYD عملاق الصناعة والتي باعت 139902 سيارة ركاب تعمل بالبطارية في مارس، وبيعت 161729 سيارة هجينة خلال تلك الفترة. وارتفع إجمالي مبيعات سيارات الركاب من BYD الشهر الماضي بنسبة 14% تقريباً عن العام الماضي.