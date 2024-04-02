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سوق السعودية

قيمة تداولات الأسهم السعودية تقفز 114% في الربع الأول 2024

بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنهاية الربع الأول نحو 10.94 تريليون ريال

دبي - العربية.نت
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سجلت قيم التداول في سوق الأسهم السعودية ارتفاعا بنسبة 114% في الربع الأول من 2024، بالمقارنة مع نفس الفترة من 2023، بقيمة تداولات إجمالية للأسهم 576 مليار ريال.

أغلق مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" متجاوزا 12400 نقطة بنهاية الربع الأول من العام الحالي ليرتفع بنحو 17% مقارنة بإغلاق الربع الأول من عام 2023.

وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة 35.02 مليون صفقة بنهاية الربع الماضي مقابل 20.12 مليون صفقة تم تنفيذها في الربع الأول 2023، بارتفاع نسبته 74.04% وفق التقرير الإحصائي لـ"تداول السعودية".

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وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الربع الأول من 2024 نحو 10.94 تريليون ريال أي ما يعادل، 2.92 تريليون دولار أميركي، مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 9.56% مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

أين تركزت تداولات الأسهم السعودية؟

وتركزت التداولات في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول في قطاع المواد الأساسية - باعتباره الأكبر في السوق والأكثر من حيث الأسهم المتاحة للتداول للشركات - تصدر القائمة بـ 15% من إجمالي قيم التداول، تلاه قطاع البنوك - أيضا هو قطاع كبير يحوي أسهم قيادية الراجحي والأهلي - بنسبة 12.4%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 9.6%، تلاه قطاع النقل بـ 6.8%، وأتى قطاع التأمين في المرتبة الخامسة من حيث قيم التداولات بـ 5.1%.

وبشأن قائمة أنشط الشركات في التداولات من حيث القيمة خلال الربع الأول من العام الجاري فضمت كلا من "أرامكو" ومصرف الراجحي، و"سال"، والبنك الأهلي السعودي، و"أديس".

وخلال الربع الأول من 2024 تصدر قطاع الإعلام والترفيه قائمة القطاعات المرتفعة - مع دخول سهم مجموعة إم بي سي إليه - وسجل 33% من المكاسب تلاه كل من التأمين والخدمات المالية بـ 26% لكل منهما ثم السلع الرأسمالية والمرافق العامة بـ 21%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بـ 20% وقطاع الخدمات التقنية بنسبة 17.3%.

أما القطاعات المتراجعة فكان أكبرها الطاقة بـ 6.3%، ثم الخدمات المهنية والتجارية بـ 3.9%، ثم الصناديق العقارية بـ 3.2%، ثم المواد الأساسية بـ 3%، وأخيرا السلع الكمالية بـ 1.5%.

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