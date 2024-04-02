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نفط

المكسيك تعتزم خفض صادراتها النفطية خلال الأشهر القليلة المقبلة

يضيف لخطط خفض الإمدادات في الأسواق العالمية

دبي - العربية.نت
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تخطط شركة النفط المكسيكية "Petroleos Mexicanos" التابعة للحكومة لوقف بعض صادرات النفط الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما يضيف لخطط خفض الإمدادات في الأسواق العالمية.

وألغت الشركة، المعروفة أيضا باسم "بيميكس"، عقودا لتوريد نفطها الخام إلى مصافي التكرير في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وفقا لما ذكرته مصادر لـ"بلومبرغ".

يأتي خفض الصادرات في وقت تعمل فيه "أوبك" وحلفاؤها على خفض الإنتاج، ما أدى إلى رفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر.

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كان بنك "جي بي مورغان" قد توقع الأسبوع الماضي أن يصل سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل في 2024.

تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعا عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لها غدا الأربعاء لمراجعة تنفيذ السوق والأعضاء لتخفيضات الإنتاج.

ومن المتوقع أن يلتزم الأعضاء بسياسة الإمدادات الحالية التي تدعو إلى خفض الإنتاج الطوعي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني.

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