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منصة نفط بحرية (istock)
منصة نفط بحرية (istock)
أسعار النفط

النفط يعزز مكاسبه بفضل بيانات تصنيع متفائلة وتصاعد توترات الشرق الأوسط

صعود العقود الآجلة الأميركية لأعلى مستوى في 5 أشهر

بكين - رويترز
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تجاوزت أسعار خام برنت مستوى 88 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول، إذ واجهت إمدادات النفط تهديدات جديدة مع تجدد الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو/ حزيران 1.29 دولار أو 1.5% إلى 88.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:12 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو/ أيار 1.30 دولارا أو 1.6% إلى 85.01 دولار للبرميل.

وقصفت أوكرانيا إحدى أكبر مصافي التكرير الروسية، اليوم الثلاثاء، في هجوم بطائرات مسيرة على بعد 1300 كيلومتر من خطوط الجبهة في أوكرانيا، والذي قالت روسيا في البداية إنها صدته.

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ويشير تحليل أجرته "رويترز" لصور تظهر تأثير الهجوم إلى أنه أصاب وحدة تكرير النفط الرئيسية بالمصفاة، والتي تمثل نحو نصف إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية للمصفاة البالغة 340 ألف برميل يوميا.

وفي الشرق الأوسط، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستنتقم ردا على هجوم جوي يشتبه أن إسرائيل شنته على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

تترقب الأسواق أيضا اجتماع تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، غدا الأربعاء، والذي سيراجع تنفيذ تخفيضات إنتاج النفط للمجموعة.

ومن المتوقع أن يبقي التحالف على تخفيضات الإنتاج الطوعية الحالية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني.

وانخفض إنتاج أوبك الشهر الماضي بمقدار 50 ألف برميل يوميا، مما يشير إلى أن التخفيضات الطوعية لها بعض التأثير.

وتوسع نشاط التصنيع في الصين في مارس/ آذار للمرة الأولى في ستة أشهر، وفي الولايات المتحدة لأول مرة في عام ونصف العام، وهو ما اعتبرته الأسواق مؤشرا على ارتفاع الطلب على النفط. والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بينما الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك.

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