ثروة "ترامب" تنخفض مليار دولار مع تراجع أسهم شركة"تروث سوشيال"

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انخفض صافي ثروة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب بمقدار مليار دولار مع تراجع أسهم شركته العاملة في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت عن خسارة أكثر من 58 مليون دولار في عام 2023، مع انخفاض تدفق إيرادات منصة Truth Social الخاصة بالرئيس السابق.

يأتي ذلك، بعدما تراجع سهم شركة Trump Media & Technology Group Corp بنسبة 21% يوم الاثنين إلى 48.66 دولاراً للسهم، أي أقل من مستوى سعر بدء تداوله البالغ 49.95 دولاراً لشركة الشيكات الفارغة التي اندمجت معها قبل أسبوع. ويمتلك ترامب 57% من الشركة، وفقاً للإيداعات المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية، وتبلغ قيمة حصته الآن 3.76 مليار دولار على الورق، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وبهذا الركود يصل صافي ثروة دونالد ترامب إلى 6.4 مليار دولار، بانخفاض قدره 14%، وفقا للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

حققت شركة Trump Media إيرادات بقيمة 4.1 مليون دولار فقط للعام بأكمله، حسبما ورد في النتائج في عرض تقديمي صباح يوم الاثنين، مما يؤكد مدى ثراء قيمتها مقارنة بأقرانها. لا تعلن الشركة عن أرقام المستخدمين النشطين، حيث كشفت في نشرة إصدارها في فبراير فقط أن "تروث سوشيال" لديها حوالي 9 ملايين اشتراك عبر منصاتها.

"ريديت" التي تم طرحها للاكتتاب العام الشهر الماضي ولها تقييم مماثل - كان لديها 267.5 مليون مستخدم نشط أسبوعياً في الربع الأخير، وحققت إيرادات بقيمة 804 ملايين دولار في العام الماضي. وفي الوقت نفسه، تكبدت شركة Snap Inc، التي تبلغ قيمتها السوقية 19 مليار دولار، خسارة صافية قدرها 1.3 مليار دولار من مبيعات بقيمة 4.6 مليار دولار في العام الماضي. وقدرت Snap عدد المستخدمين النشطين يومياً للربع الأول بحوالي 420 مليوناً.

ويواجه ترامب حاليا مشاكل قانونية بما في ذلك 4 محاكمات جنائية.

رهان إعادة الانتخابات

يشير التناقض بين مكان تداول أسهم شركة Trump Media وكيفية أداء الأعمال الأساسية إلى أن بعض المستثمرين يستخدمونها للإشارة إلى أنهم يدعمون حملة ترامب لإعادة انتخابه. تضاعف السهم، الذي يتم تداوله منذ عام 2021 تحت شريط SPAC، أكثر من 3 أضعاف هذا العام حيث قام حشد تداول التجزئة بضخه بمشاركات عبر Stocktwits ومنتدى WallStreetBets على منصة "Reddit".

ارتفعت إيرادات شركة ترامب ميديا من 1.47 مليون دولار في عام 2022 حيث تحولت إلى خسارة سنوية. سجلت الشركة ربحاً قدره 50.5 مليون دولار في عام 2022 بعد حصولها على دفعة من التغير في القيمة المتعلقة بأوراقها القابلة للتحويل.

على عكس شركات وسائل التواصل الاجتماعي التقليدية التي تروج لمقاييس مثل المستخدمين النشطين أو الإيرادات لكل مستخدم، فإن شركة ترامب ميديا "تعتقد أن الالتزام بمؤشرات الأداء الرئيسية التقليدية" يمكن أن "يحول تركيزها عن التقييم الاستراتيجي فيما يتعلق بتقدم ونمو أعمالها"، وفقاً إلى نشرة الإصدار. تظهر التسجيلات أنه عندما استفسر المنظمون عن عدد الاشتراكات والمستخدمين في شركة Truth Social، ردت الشركة، وكشفت في النهاية فقط عن عدد الاشتراكات.

ولا يستطيع ترامب بيع الحصة على الفور بسبب اتفاقية تأمين مدتها 6 أشهر، مما يعيق قدرته على تسييل الأسهم وتخفيف أزمته النقدية الحالية.

التقييم المرتفع جعل الرهان مكلفاً ومحفوفاً بالمخاطر

ظهرت شركة ترامب الإعلامية لأول مرة الأسبوع الماضي بعد أن أدى إغلاق عملية الاندماج مع شركة Digital World Acquisition Corp إلى جلب أكثر من 275 مليون دولار من الأموال التي كانت في أمس الحاجة إليها. وحذرت الشركة الإعلامية الناشئة من أنه بدون الصفقة ستكون هناك مخاوف من احتمال إفلاسها.

وقد جعل التقييم المرتفع الرهان مكلفاً ومحفوفاً بالمخاطر، حيث يواجه البائعون على المكشوف تكاليف تمويل سنوية تبلغ 500% للاقتراض، وفقاً لشركات الوساطة. وهذا يجعلها أغلى شركة أميركية يمكن المراهنة عليها بأكثر من 100 مليون دولار من الرهانات القصيرة بهامش كبير، حسبما تظهر بيانات من شركة التحليلات المالية S3 Partners.

كانت الشركات التي يتم طرح أسهمها للاكتتاب العام عبر SPAC تاريخياً متقلبة في الأيام التي أعقبت إتمام عملية الاندماج على الرغم من التغيير الأساسي البسيط.