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العراق

رئيس الوزراء العراقي يتلقى دعوة سعودية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي

سيُعقد في مدينة الرياض يومي 28 و29 أبريل الجاري

دبي - العربية.نت
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تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، دعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في السعودية، خلال يومي 28 و29 أبريل الجاري.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، نشرته وكالة الأنباء العراقية، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى دعوة رسمية من وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة في أواخر شهر نيسان الحالي".

وأشار الأمير محمد بن سلمان، في رسالة بعثها لرئيس مجلس الوزراء، إلى "العلاقات الوثيقة التي تربط المملكة العربية السعودية بالعراق، وأنّ مشاركة رئيس الوزراء سيكون لها الأثر الطيب في إنجاح أعمال الاجتماع".

يُذكر أن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي سيُعقد في مدينة الرياض، وسيتناول عدداً من الموضوعات والقضايا الدولية، ومناقشة التعاون الدولي في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة.

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