سوق المال الكويتية توافق لبنك برقان على إصدار سندات دائمة بـ 154 مليون دينار
الطرح يساعد البنك على إدارة رأس المال والسيولة الطويلة الأجل
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وافقت هيئة سوق المال الكويتية لبنك برقان على نشرة إصدار سندات دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 154 مليون دينار وفقا لمعايير كفاية رأس المال بازل -3.
وقال البنك في بيان لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء إن طرح السندات سيساعده على إدارة رأس المال والسيولة الطويلة الأجل وفقا للمتطلبات الرقابية.
أظهرت بيانات بنك برقان الكويتي، يوم 18 فبراير الماضي ، تراجع صافي أرباحه البنك بنسبة 16% إلى 43.54 مليون دينار في عام 2023، ما عزاه البنك إلى زيادة في صافي الخسارة النقدية بسبب التضخم المرتفع.
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