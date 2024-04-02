مالك ومدير سفينة "دالي" يقدمان التماسا يعود لقانون منذ 170 عاما عن كارثة جسر بالتيمور

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قدم مالك ومدير سفينة الشحن التي اصطدمت بجسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور قبل انهيار الجسر الأسبوع الماضي التماسا للمحكمة يوم الاثنين يسعى للحد من مسؤوليتهم القانونية عن الكارثة القاتلة.

يعد التماس "تحديد المسؤولية" الذي تقدمه الشركات إجراءً روتينياً ولكنه مهم للقضايا المرفوعة بموجب القانون البحري الأميركي. تقرر محكمة فيدرالية في ولاية ماريلاند في نهاية المطاف من هو المسؤول - والمبلغ المستحق عليه - عما يمكن أن يصبح واحدة من أكثر الكوارث تكلفة من نوعها، وفقاً لما ذكرته "أسوشيتد برس"، واطلعت عليه "العربية Business".

تمتلك شركة Grace Ocean Private Ltd، ومقرها سنغافورة، السفينة دالي، التي فقدت قوتها قبل أن تصطدم بالجسر في وقت مبكر من يوم الثلاثاء الماضي. وتتولى شركة Synergy Marine Pte Ltd، ومقرها سنغافورة أيضاً، إدارة السفينة.

ويسعى ملفهم المشترك إلى تحديد مسؤولية الشركات بحوالي 43.6 مليون دولار. وتشير التقديرات إلى أن قيمة السفينة نفسها تصل إلى 90 مليون دولار وكان مستحقاً لها أكثر من 1.1 مليون دولار من دخل الشحن. ويخصم التقدير أيضاً مصروفين رئيسيين: ما لا يقل عن 28 مليون دولار من تكاليف الإصلاح وما لا يقل عن 19.5 مليون دولار من تكاليف الإنقاذ.

قدمت الشركات طلباتها بموجب بند في القانون البحري لعام 1851 – أي قبل الحرب الأهلية الأميركية - الذي يسمح لها بالسعي للحد من مسؤوليتها تجاه قيمة بقايا السفينة بعد وقوع حادث. وقال جيمس ميركانتي، المحامي المقيم في مدينة نيويورك والذي يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً في القانون البحري، إنها آلية تم استخدامها للدفاع في العديد من أبرز الكوارث البحرية.

وقال ميركانتي: "هذه هي الخطوة الأولى في هذه العملية". "الآن يجب تقديم جميع المطالبات في هذه الدعوى."

وأضاف مارتن ديفيز، مدير مركز القانون البحري بكلية الحقوق بجامعة تولين، أن مثل هذه القضايا تستغرق عادة سنوات لحلها بالكامل.

وقال: "على الرغم من أنها قضية ضخمة مع مجموعة من الظروف غير العادية للغاية، إلا أنني لا أعتقد أنها ستكون بهذا التعقيد من الناحية القانونية". "جميع جوانب القانون واضحة جداً هنا، لذلك أعتقد أن الشيء الذي سيستغرق وقتاً هنا هو الحقائق. ما الخطأ الذي حدث بالضبط؟ ما الذي كان يمكن فعله؟".

ويتوقع تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني Morningstar DBRS أن يصبح انهيار الجسر أغلى خسارة تأمينية بحرية في التاريخ، متجاوزاً الرقم القياسي البالغ حوالي 1.5 مليار دولار الذي سجله حطام سفينة الرحلات البحرية كوستا كونكورديا قبالة إيطاليا عام 2012. تقدر شركة Morningstar DBRS أن إجمالي الخسائر المؤمن عليها لكارثة بالتيمور يمكن أن يتراوح بين 2 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار.

كان 8 أشخاص يعملون على جسر الطريق السريع، الذي يمتد لمسافة 1.6 ميل (2.6 كيلومتر) فوق نهر باتابسكو، عندما انهار. تم إنقاذ اثنين. وتم انتشال جثتين أخريين. ولا يزال أربعة منهم في عداد المفقودين ويفترض أنهم ماتوا.

أدى الحطام إلى إغلاق ميناء بالتيمور، وهو ميناء شحن رئيسي، مما قد يكلف اقتصاد المنطقة مئات الملايين من الدولارات من دخل العمل المفقود وحده خلال الشهر التالي.

ويقول الخبراء إن تكلفة إعادة بناء الجسر المنهار قد تصل إلى 400 مليون دولار على الأقل أو ضعف هذا المبلغ، على الرغم من أن الكثير سيعتمد على التصميم الجديد.

إن المبلغ المالي الذي يمكن منحه للعائلات بشكل عام مقابل مطالبات القتل غير المشروع في قضايا القانون البحري يخضع لعدة عوامل، بما في ذلك مقدار الأموال التي كان من المحتمل أن يقدمها الشخص كدعم مالي لأسرته إذا لم يمت.