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مطار دبي يستقبل 13.6 مليون مسافر
مطار دبي الدولي
سفر

مطار دبي يتوقع استقبال نحو 3.6 مليون مسافر خلال عطلتي العيد والربيع

توقعات أن يكون السبت الموافق 13 أبريل هو اليوم الأكثر ازدحاما

دبي - العربية.نت
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يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال نحو 3.6 مليون مسافر ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى 15 أبريل/نيسان الجاري، تزامنا مع عطلة عيد الفطر التي تستمر لمدة أسبوع وعطلة الربيع.

وذكرت مؤسسة مطارات دبي الجهة المشغلة لكل من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال في بيان صحفي إن من المتوقع أن تصل حركة المسافرين اليومية خلال هذه الفترة في المتوسط إلى 258 ألف مسافر، متوقعة أن يكون السبت الموافق 13 أبريل/نيسان هو اليوم الأكثر ازدحاما، قائلة إن إجمالي عدد المسافرين سيرتفع إلى 292 ألف شخص.

ووفقا للبيان، تجاوزت حركة المسافرين في مطار دبي الدولي مستويات عام 2019، إذ استقبل 64.5 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وأضاف البيان أن المطار استقبل 66 مليون مسافر في عام 2022 وفقا لتقرير مجلس المطارات الدولي.

جدير بالذكر أن مؤسسة مطارات دبي، قالت إن مطار دبي الدولي، أكثر المطارات ازدحاما في العالم، سجل زيادة بنسبة 31.7% في حركة الركاب العام الماضي إلى 86.9 مليون مسافر، متجاوزا مستويات ما قبل جائحة كورونا.

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