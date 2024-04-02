نادي أياكس يقيل الرئيس التنفيذي بعد مزاعم التداول من الداخل

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أوقفت شركة "أيه إف سي أياكس" AFC Ajax NV رئيسها التنفيذي أليكس كروس وقالت إنها تخطط لإقالته بعد "مؤشرات قوية" على التداول من الداخل.

ويزعم النادي أن كروس، الذي كان أيضاً رئيساً للمجلس التنفيذي لأياكس، اشترى أكثر من 17 ألف سهم من النادي قبل أسبوع من الإعلان عن تعيينه في الثاني من أغسطس.

وقال رئيس المجلس الإشرافي للنادي، مايكل فان براغ، في بيان يوم الثلاثاء: "تصرفات كروس لا تتماشى مع ما يمثله أياكس". "يشير توقيت شراء حصته إلى التداول من الداخل. مثل هذا الانتهاك للقانون لا يمكن التسامح معه من قبل شركة مدرجة في البورصة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالرئيس التنفيذي، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

ويواجه أياكس، الذي يحتل حالياً المركز الخامس في الدوري الهولندي خلال موسم صعب بالنسبة للنادي، فضائح إدارية في السنوات الأخيرة. وفي سبتمبر/أيلول، أقال أياكس مدير شؤون كرة القدم سفين ميسلينتات بسبب العروض "المخيبة للآمال"، بعد وقت قصير من التحقيق في تضارب المصالح المزعوم الناجم عن انتقال أحد المدافعين.

كان ميسلينتات خلفاً للمدير القديم مارك أوفرمارس، الذي اضطر إلى التنحي في عام 2022 بعد ورود تقارير عن رسائل غير لائقة تم إرسالها إلى العديد من الموظفات.

انخفض السهم بنحو 9% منذ الوقت الذي يُزعم فيه أن كروس اشترى أسهماً العام الماضي. وتم تداول أسهم أياكس عند حوالي 10.25 يورو (11 دولاراً) يوم الثلاثاء، متقلبة بين المكاسب والخسائر.

وسيتولى أعضاء آخرون في مجلس الإدارة مهام كروس، بحسب البيان. ومن المقرر أن يعقد النادي قريبا جمعية عمومية غير عادية للمساهمين.