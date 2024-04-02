اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
بيت التمويل الكويتي (أ ف ب) مناسبة
بيت التمويل الكويتي (أ ف ب)
استحواذ

"بيتك" الكويتي يوقع اتفاقيات نهائية لبيع وحدته في البحرين لـ"بنك السلام"

تمثل إحدى رخصتين مصرفيتين تملكهما المجموعة الكويتية في مملكة البحرين

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
0 دقيقة للقراءة

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الثلاثاء عن توقيع الاتفاقيات النهائية لاستحواذ بنك السلام البحريني على كامل حصة المجموعة في الوحدة التابعة "بيتك" البحرين بمقابل نقدي.

وقال بيت التمويل الكويتي "بيتك" في بيان لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء إن بيتك البحرين هو إحدى رخصتين مصرفيتين تملكهما المجموعة في مملكة البحرين.

وأضافت أنه سيتم استكمال إجراءات الاستحواذ بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط