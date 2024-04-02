"بيتك" الكويتي يوقع اتفاقيات نهائية لبيع وحدته في البحرين لـ"بنك السلام"

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أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الثلاثاء عن توقيع الاتفاقيات النهائية لاستحواذ بنك السلام البحريني على كامل حصة المجموعة في الوحدة التابعة "بيتك" البحرين بمقابل نقدي.

وقال بيت التمويل الكويتي "بيتك" في بيان لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء إن بيتك البحرين هو إحدى رخصتين مصرفيتين تملكهما المجموعة في مملكة البحرين.

وأضافت أنه سيتم استكمال إجراءات الاستحواذ بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.