"دريك آند سكل" تعلن زيادة رأسمالها بـ 600 مليون درهم

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أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال عن زيادة رأسمال الشركة بقيمة تصل إلى 600 مليون درهم وذلك عبر إصدار أسهم جديدة ليبلغ رأس المال بعد الزيادة نحو 3.5 مليار درهم.

وذكرت أنه وفقا لخطة إعادة الهيكلة، يجب ألا تقل الزيادة في رأس المال عن 300 مليون درهم، لافتة إلى أنه في حال عدم بلوغ الزيادة المبلغ المطلوب سيتم إلغاء العملية وإعادة المبالغ المكتتب بها إلى المساهمين.

ووافقت الجمعية العمومية لـ"دريك آند سكل إنترناشيونال" على التزام الشركة بإصدار صكوك قابلة للتحويل إلزاميا بقيمة 600 مليون درهم بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار.

كانت الشركة قد أعلنت مؤخرا عن موافقة سوق دبي المالي على إعادة سهم "دريك آند سكل إنترناشيونال" للتداول بعد نجاح استكمال زيادة رأس المال بما لا يقل عن 300 مليون درهم.