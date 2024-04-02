اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سوق دبي

"دريك آند سكل" تعلن زيادة رأسمالها بـ 600 مليون درهم

عبر إصدار أسهم جديدة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال عن زيادة رأسمال الشركة بقيمة تصل إلى 600 مليون درهم وذلك عبر إصدار أسهم جديدة ليبلغ رأس المال بعد الزيادة نحو 3.5 مليار درهم.

وذكرت أنه وفقا لخطة إعادة الهيكلة، يجب ألا تقل الزيادة في رأس المال عن 300 مليون درهم، لافتة إلى أنه في حال عدم بلوغ الزيادة المبلغ المطلوب سيتم إلغاء العملية وإعادة المبالغ المكتتب بها إلى المساهمين.

ووافقت الجمعية العمومية لـ"دريك آند سكل إنترناشيونال" على التزام الشركة بإصدار صكوك قابلة للتحويل إلزاميا بقيمة 600 مليون درهم بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار.

كانت الشركة قد أعلنت مؤخرا عن موافقة سوق دبي المالي على إعادة سهم "دريك آند سكل إنترناشيونال" للتداول بعد نجاح استكمال زيادة رأس المال بما لا يقل عن 300 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط