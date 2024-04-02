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مشاريع الكويت القابضة كيبكو
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اندماج

"كيبكو" الكويتية تعلن استكمال اتفاقية اندماج بين "أو.إس.إن بلس"و"أنغامي"

الكيان الجديد الناجم عن الاندماج يجمع نحو 120 مليون مستخدم ونحو 2.5 مليون مشترك

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مشاريع الكويت (كيبكو) اليوم الثلاثاء عن استكمال اتفاقية اندماج بين "أو.إس.إن بلس"، منصة بث الفيديو التابعة لمجموعة "أو.إس.إن"، و"أنغامي" العاملة في مجال خدمات البث الموسيقي والترفيهي والمدرجة في بورصة ناسداك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية.

وقالت كيبكو في بيان لبورصة الكويت إنه بناء على الاتفاق، ستحوز مجموعة "أو إس إن" التابعة حصة أغلبية 55.45 %،في "أنغامي" مقابل 3.69 دولار للسهم أي 1.9ضعف سعر إغلاق السهم يوم الخميس 28 مارس/ آذار.

وذكرت كيبكو أن الكيان الجديد الناجم عن اندماج "أو.إس.إن بلس" و"أنغامي" يجمع أكثر من 120 مليون مستخدم ونحو 2.5 مليون مشترك بإيرادات تصل إلى 100 مليون دولار.

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وأضافت أن الأثر المالي لإتمام الاتفاق يتمثل في استثمار نقدي بقيمة 38 مليون دولار (11.7 مليون دينار)، وتآزر كبير في التكاليف والإيرادات لمجموعة "أو.إس.إن" كما سيخلق فرص نمو في قاعدة المشتركين في الكيان الجديد وبالتالي سوف ينعكس إيجابا على الأداء المالي في المستقبل القريب.

وقالت كيبكو في بيان صحفي أن الكيان المدمج سيجمع بين مكتبة أو.إس.إن+ الحصرية التي تضم 18 ألف ساعة من محتوى الفيديو المميز مع كتالوج "أنغامي" الغني الذي يضم أكثر من 100 مليون أغنية وبودكاست وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

إضافة إلى ذلك، سيستفيد الكيان من مجموعة التكنولوجيا القوية التي تقدمها أنغامي، ما يوفر تجربة بث محسنة مع التخصيص الفائق القائم على الذكاء الاصطناعي، وسيتم قريبا الإعلان عن المنتجات الأفضل في فئتها.

ويتولى إيلي حبيب، المؤسس المشارك والرئيس التكنولوجيا في منصة أنغامي، منصب الرئيس التنفيذي في الكيان المدمج، بينما يواصل جو كوكباني دوره كرئيس تنفيذي لمجموعة "أو.إس.إن".

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