شركة طيران تقدم إجازات غير مدفوعة الأجر لطواقمها بعد تأخيرات "بوينغ"

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طلبت شركة "يونايتد إيرلاينز" من الطيارين أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر الشهر المقبل، مستشهدة بتأخر طائرات "بوينغ" في الوصول، وذلك وفقًا لمذكرة أرسلت إلى الطيارين.

وهذا مثال آخر على الكيفية التي يقول بها عملاء "بوينغ" إن مشاكل الإنتاج لدى الشركة المصنعة وأزمة السلامة تؤثر على خطط نموهم. وكانت عينت شركة "يونايتد إيرلاينز" وشركات الطيران الأخرى في السنوات الأخيرة مزيدا من الطيارين عندما ارتفع الطلب على السفر بعد انتهاء جائحة كوفيد - 19.

وقال فرع لرابطة طياري الخطوط الجوية، وهي نقابة الطيارين، في مذكرة للأعضاء يوم الجمعة: "بسبب التغييرات الأخيرة في عمليات تسليم "بوينغ" لدينا، تم تخفيض ساعات العمل المتبقية المتوقعة لعام 2024 لشركة "يونايتد" بشكل كبير". "بينما تحيط مشكلات التسليم بأساطيلنا من طراز 787 و737، فإن التأثير سيؤثر على الأساطيل الأخرى أيضًا".

أكدت "يونايتد" طلب إجازة طوعية غير مدفوعة الأجر. وقالت شركة الطيران في وقت سابق إنها ستوقف توظيف الطيارين هذا الربيع بسبب وصول الطائرات في وقت متأخر من "بوينغ"، حسبما ذكرت "CNBC" الأميركية الشهر الماضي.

وقالت النقابة إنها تتوقع أن تطلب "يونايتد إيرلاينز" مزيدًا من الإجازات من الموظفين "للفترات الصيفية وربما في الخريف".

وتم التعاقد مع "يونايتد إيرلاينز" لاستلام 43 طائرة من "بوينغ" طراز 737 ماكس 8 و34 طائرة من طراز ماكس 9 هذا العام، لكنها تتوقع الآن استلام 37 و19 طائرة على التوالي، وفقًا لإيداع الشركة في فبراير. وكانت تتوقع أن تقوم "بوينغ" أيضًا بتسليم 80 طائرة من طراز ماكس 10 هذا العام و71 في العام المقبل. وقالت في الملف إن هذا النموذج لم يتم اعتماده بعد من قبل إدارة الطيران الفيدرالية، وقد قامت شركة الطيران بإزالته من جدول التسليم لأنها "غير قادرة على التنبؤ بدقة بفترة التسليم المتوقعة".

كان الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد إيرلاينز" سكوت كيربي من بين أكثر المتحدثين بشأن مشاكل الإنتاج وتأخير التسليم في شركة "بوينغ"، بما في ذلك الأزمة التي نشأت مؤخرًا عن انفجار سدادة باب لطائرة "بوينغ" 737 ماكس 9 الجديدة التي تديرها شركة "ألاسكا إيرلاينز".

كما شعر رؤساء شركات الطيران الأخرى بالإحباط بسبب تأخيرات التسليم الناتجة عن مشكلات التصنيع لدى شركة "بوينغ".

قالت شركة طيران "ساوثويست" الشهر الماضي إنها تعيد تقييم توجيهاتها المالية لعام 2024، مستشهدة بعدد أقل من عمليات تسليم طائرات "بوينغ"، وأوقفت مؤقتًا توظيف الطيارين والمضيفات. بينما قالت خطوط "ألاسكا" الجوية إن تقديرات طاقتها لعام 2024 "في حالة تغير مستمر بسبب عدم اليقين بشأن توقيت تسليم الطائرات كإجراء احترازي نتيجة لزيادة تدقيق إدارة الطيران الفيدرالية ووزارة العدل على بوينغ وعملياتها".

وكان أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ" ديف كالهون الأسبوع الماضي أنه سيغادر في نهاية العام كجزء من تغيير واسع النطاق في القيادة، والذي شمل مغادرة رئيس مجلس الإدارة ورئيس وحدة الطائرات التجارية في "بوينغ".