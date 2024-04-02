عمومية مصرف الإنماء السعودي تناقش زيادة رأس المال 25% عبر أسهم منحة

دقيقتان للقراءة

دعا مجلس إدارة مصرف الإنماء مساهميه للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال بنسبة 25%، (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024م.

وقال المصرف في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية يشمل التصويت على زيادة رأس المال عبر رسملة جزء من رصيد الأرباح المبقاة و إصدار أسهم منحة بواقع سمهم لكل 4 أسهم مملوكة.

وأوضح أن زيادة رأس المال من 20 مليار ريال إلى 25 مليار ريال، وتسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 5 مليارات ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 2 مليار سهم إلى 2.5 مليار سهم، بزيادة قدرها 500 مليون سهم.

وحال الموافقة على هذا البند سيكون تاربخ أحقية المنحة لمساهمي المصرف المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية غير العادية المقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية "مركز إيداع" في نهاية ثاني يوم عمل يلي تاريخ الاستحقاق، وحال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميعها في محفظة واحدوة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

ويهدف مصرف الإنماء من زيادة رأس المال إلى تعزيز مكانته المالية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

كما يتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.