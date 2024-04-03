تعيين عبدالعزيز النويصر رئيساً تنفيذياً لـ"إعمار المدينة الاقتصادية"

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أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن صدور قرار مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بالموافقة على تعيين عبدالعزيز إبراهيم النويصر رئيساً تنفيذياً للشركة اعتبارًا من ‍22 شوال 1445هـ الموافق 01 مايو 2024م، والذي قبل العرض الوظيفي بتاريخ 23 رمضان 1445هـ الموافق 02 أبريل 2024م.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن بعد موافقة مجلس الإدارة على طلب الرئيس التنفيذي المهندس سيريل بيايا بعدم تجديد عقده، وقرر مجلس الإدارة أيضاً الموافقة على تعيين المهندس سيريل مستشاراً للرئيس التنفيذي وذلك لتسهيل عملية انتقال المسؤوليات بسلاسة اعتباراً من 22 شوال 1445هـ ‍ الموافق 01 مايو 2024م وحتى نهاية فترة الإشعار وفقاً لعقده، وذلك بتاريخ 27 صفر 1446هـ الموافق 31 أغسطس 2024م.

وأشارت إلى أن عبد العزيز يملك أكثر من عقدين من الخبرة العملية، شملت العديد من المناصب على مستوى مجالس الإدارة، وذلك بالإضافة إلى خبراته التنفيذية والتي كان من أقربها منصب الرئيس التنفيذي في شركة تحكم الاستثمارية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والتي تمتلك العديد من الشركات التابعة في مجالات التقنية والطيران وإدارة الحركة المرورية وحلول السفر والتأشيرات والموارد البشرية والاستثمار العقاري.

كما شغل سابقاً منصب مستشار الاندماج والاستحواذ ونائب الرئيس التنفيذي للمالية في الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، وقبلها منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، والرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستشارات الوطني.

وتتضمن مؤهلاته العلمية والمهنية شهادات مرموقة في مجالات المحاسبة والمالية ونظم المعلومات وشهادة الدبلوم في المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS). وقد حصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، كما يحمل أيضاً شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة كايس ويسترن ريزيرف في كليفلاند في ولاية أوهايو - الولايات المتحدة الأميركية، مع تخصصين فرعيين وهما العلوم المالية وأنظمة المعلومات، بالإضافة إلى عدة شهادات مهنية في مجالات الإدارة المالية والمحاسبة والمراجعة.