شركة الطاقة العمانية تستبعد ضخ أموال في "أوكيو للكيماويات"

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استبعدت شركة الطاقة العُمانية -"OQ SAOC" ضخ الأموال في شركة "أوكيو للكيماويات" التابعة لها، ما يعرض خطط إعادة تمويل القروض البالغة نحو مليار دولار المستحقة هذا العام، للخطر.

وبدلاً من ذلك، فإن شركة "OQ SAOC" مستعدة للتخارج من شركة "أوكيو للكيماويات -OQ Chemicals" التي يوجد مقرها في ألمانيا، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لـ"بلومبرغ".

وكانت الشركة الحكومية قد أشارت في وقت السابق إلى استعدادها لضخ ما يصل إلى 300 مليون يورو في "أوكيو للكيماويات" لدعم الأعمال والسماح بإعادة تمويل الديون.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعتزم فيها شركة الطاقة العُمانية بيع أعمال "أوكيو للكيماويات"، حيث كانت تنوي بيعها في عام 2021 مقابل 3 مليارات دولار ، حسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

وفي سياق آخر، أعلنت مجموعة أوكيو العمانية للطاقة عن رفع ضمانات بنكية بقيمة 1.5 مليار ريال عن مجمع أوكيو للبوليمر بعدما تجاوزت القدرة الإنتاجية للمجمع المستوى المطلوب لرفع الضمانات من جانب البنوك المحلية والعالمية.