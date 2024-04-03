اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شركات

شركة الطاقة العمانية تستبعد ضخ أموال في "أوكيو للكيماويات"

يعرض خطط إعادة تمويل القروض البالغة نحو مليار دولار للخطر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

استبعدت شركة الطاقة العُمانية -"OQ SAOC" ضخ الأموال في شركة "أوكيو للكيماويات" التابعة لها، ما يعرض خطط إعادة تمويل القروض البالغة نحو مليار دولار المستحقة هذا العام، للخطر.

وبدلاً من ذلك، فإن شركة "OQ SAOC" مستعدة للتخارج من شركة "أوكيو للكيماويات -OQ Chemicals" التي يوجد مقرها في ألمانيا، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لـ"بلومبرغ".

وكانت الشركة الحكومية قد أشارت في وقت السابق إلى استعدادها لضخ ما يصل إلى 300 مليون يورو في "أوكيو للكيماويات" لدعم الأعمال والسماح بإعادة تمويل الديون.

"جنرال إلكتريك" تتحول رسميا إلى 3 شركات بعد 132 عاما من تأسيسها أسواق شركات "جنرال إلكتريك" تتحول رسميا إلى 3 شركات بعد 132 عاما من تأسيسها

وهذه ليست المرة الأولى التي تعتزم فيها شركة الطاقة العُمانية بيع أعمال "أوكيو للكيماويات"، حيث كانت تنوي بيعها في عام 2021 مقابل 3 مليارات دولار ، حسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

وفي سياق آخر، أعلنت مجموعة أوكيو العمانية للطاقة عن رفع ضمانات بنكية بقيمة 1.5 مليار ريال عن مجمع أوكيو للبوليمر بعدما تجاوزت القدرة الإنتاجية للمجمع المستوى المطلوب لرفع الضمانات من جانب البنوك المحلية والعالمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط