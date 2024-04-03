"أكوا باور" تعلن بدء التشغيل التجاري الجزئي لمشروع سيرداريا في أوزبكستان

1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة أكوا باور أنها تلقت بتاريخ 2 أبريل 2024 إفادة شركة المشروع باستلام شهادة التشغيل التجاري الجزئي من الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان لمشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة الواقع في مدينة شيرين بمنطقة سيرداريا بدولة أوزبكستان.

وقالت "أكوا باور" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه نتج عن هذه القدرة الاضافية والبالغة 461 ميغاواط، وصول مجموع الطاقة الإنتاجية التي حققت التشغيل التجاري 918 ميغاواط من الطاقة الإجمالية للمشروع والتي ستصل إلى 1,500 ميغاواط عند اكتمالها.

وتبلغ حصة أكوا باور في المشروع 51%.

ويتوقع أن يظهر الأثر المالي للتشغيل ابتداء من الربع الثاني من عام 2024.