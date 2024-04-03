"تسلا" تستعيد عرش أكبر بائع للسيارات الكهربائية من "BYD" الصينية

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أعلنت شركة BYD أكبر صانع للسيارات الكهربائية في الصين، عن انخفاض مبيعات الربع الأول من عام 2024 بنسبة 43% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، ما أعاد لقب أكبر بائع للسيارات الكهربائية في العالم إلى تسلا.

وباعت BYD نحو 300 ألف سيارة كهربائية في الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض عن أعلى مستوى ربع سنوي قياسي بلغ 526 ألف سيارة تم بيعها في الربع الأخير من 2023، عندما تجاوزت تسلا.

وسجلت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا أول انخفاض فصلي في مبيعاتها منذ ما يقرب من أربع سنوات حيث قامت بتسلم 387 ألف سيارة فقط في الربع الأول من 2024 وهو أقل من عدد السيارات التي تم تسليمها في الربع الأخير من 2023 والبالغ عددها 485 ألف سيارة.

وجاءت أرقام المبيعات مخالفة لمتوسط التوقعات بأكبر هامش على الإطلاق في البيانات التي تعود إلى سبع سنوات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض السهم بنحو 5% يوم أمس، لتواصل انخفاضها في عام 2024 إلى 33%، وهو ثاني أكبر تراجع في مؤشر S&P 500 Index.

وكانت تسلا قد حذرت من أن معدل نموها سيكون أقل بشكل ملحوظ في 2024، وألقت باللوم على ارتفاع أسعار الفائدة الذي أبقت سياراتها بعيدة عن متناول العديد من المستهلكين، إلى جانب زيادة المنافسة.

تفوق مؤقت

قال المدير التجاري لشركة سيكست السعودية، هاشم الفطايرجي، إن مبيعات تسلا في الربع الأول من العام الجاري تأثرت بعدة تحديات أثرت في إنتاجها منها التوترات في البحر الأحمر والتأخير في توريد قطع الغيار إلى مصانعها في أوروبا.

وذكر في مقابلة مع "العربية Business"، إن مصنع تسلا في ألمانيا تأثر بأعمال التخريب التي حدثت منذ فترة وتوقفه عن العمل لمدة 3 أسابيع، مشيرا إلى أن الشركة أعادت جدولة الإنتاج أحد الطرازات في أميركا ما أثر على الإنتاج.

أوضح أن استعادة تسلا لقب أكبر بائع للسيارات الكهربائية في العالم من منافستها الصينية "بي واي دي" هو أمر مؤقت، نظرا لعطلات السنة الجديدة في الصين التى شهدها الربع الأول من العام، وخلال الأرباع المقبلة من العام الجاري يتوقع الفطايرجي أن تحقق "بي واي دي" إنتاجا أكبر ومبيعات أعلى من تسلا.