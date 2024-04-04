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الأسهم الأوروبية (أرشيفية - فرانس برس)
الأسهم الأوروبية (أرشيفية - فرانس برس)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية ترتفع قبيل بيانات عن التضخم

أسهم باسيليا للصناعات الدوائية تقفز إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 6 أشهر

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، مع انتظار المستثمرين بيانات عن التضخم ومحضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي.

وقفزت أسهم شركة باسيليا للصناعات الدوائية بعد موافقة الهيئة التنظيمية الأميركية على دواء لعلاج الالتهابات البكتيرية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 07:20 بتوقيت جرينتش، قبيل صدور بيانات أسعار المنتجين في المنطقة لشهر فبراير/شباط المقرر في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.

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ومن المرجح أن ينخفض ​​مؤشر أسعار المنتجين 8.6%، دون تغيير عن يناير كانون الثاني، وفقا لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، "رويترز".

في وقت لاحق من اليوم، سيحلل المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في مارس/آذار للتيقن من موعد أول خفض لسعر الفائدة الذي طال انتظاره.

وقفز سهم شركة باسيليا للصناعات الدوائية 9.4% إلى أعلى مستوياته في أكثر من ستة أشهر بعد أن حصلت الشركة السويسرية على موافقة الهيئة التنظيمية لقطاع الصحة الأميركي على المضاد الحيوي زيفتيرا لعلاج الالتهابات البكتيرية.

وصعدت أسهم كمبيو غروب 7.5% بعد أن رفع مورغان ستانلي توصيته لأسهم شركة البرمجيات الطبية الألمانية.

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