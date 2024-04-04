سعر الذهب يخترق مستويات قياسية جديدة فوق 2300 دولارا

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ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي آخر، مواصلاً ارتفاعه المستمر لمدة أسبوع بعد أن أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه سيكون من المناسب على الأرجح البدء في خفض أسعار الفائدة "في وقت ما هذا العام".

وقال باول إن أرقام التضخم الأخيرة - رغم أنها أعلى من المتوقع - لم "تغير بشكل جوهري" الصورة العامة، وفقا لخطابه الذي ألقاه يوم الأربعاء في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا. وأشار إلى أن صناع القرار سينتظرون ظهور علامات أوضح على انخفاض التضخم قبل خفض أسعار الفائدة. تعتبر المعدلات المنخفضة إيجابية بشكل عام بالنسبة للذهب لأنه لا يدر أي فائدة.

وارتفع الذهب بما يصل إلى 0.9% إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 2301.21 دولار للأونصة. وبينما كرر باول نهج الانتظار والترقب الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن مسار خفض أسعار الفائدة للبنك المركزي الأميركي يظل دون تغيير. وقال بارت ميليك، الرئيس العالمي لاستراتيجية السلع الأساسية في شركة تي دي سيكيوريتيز، إن هذا "أمر إيجابي للغاية بالنسبة للذهب لأنه يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض بشكل كبير قبل الوصول إلى هدف التضخم"، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

ارتفع المعدن النفيس بأكثر من 10% هذا العام، مسجلاً سلسلة من الأرقام القياسية على طول الطريق. في حين أن التغير المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إيجابي بالنسبة للذهب الذي لا يدر فائدة، فقد تميز الارتفاع الحاد خلال الشهر الماضي بتحركات كبيرة الحجم في كثير من الأحيان تفتقر إلى محفز واضح لتبرير المكاسب، حيث تكدس المستثمرون في سوق السبائك.

يأتي ذلك، فيما عززت التوترات المستمرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا دور المعدن النفيس كأصل ملاذ، في حين أن شراء البنوك المركزية دعم الأسعار عند مستويات مرتفعة تاريخياً خلال العام الماضي، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وتظهر أحدث البيانات التي جمعها مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية واصلت زيادة حيازاتها من الذهب في فبراير، وإن كان بوتيرة أبطأ من ذي قبل. لقد اشتروا 19 طناً صافياً، مما يمثل الشهر التاسع على التوالي من النمو.

ومع ذلك، فإن الارتفاع القياسي للذهب لم يجذب بعد المستثمرين الذين يفضلون التعرض للمعدن من خلال الصناديق المتداولة في البورصة والمدعومة مادياً. وانكمشت الحيازات العالمية من صناديق الاستثمار المتداولة هذه بأكثر من 100 طن منذ بداية العام حتى الآن، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2019، وفقاً لإحصاء بلومبرغ.

وارتفعت السبائك 0.9% لتستقر عند 2300 دولار للأوقية بحلول الساعة الخامسة مساء. في نيويورك. وكان مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يوماً هو 83، أعلى من مستوى 70 الذي يشير لبعض المستثمرين إلى أن الأسعار ربما ارتفعت كثيراً وبسرعة كبيرة. وصعدت الفضة 4% لتغلق عند 27.18 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2021. وارتفع البلاتين والبلاديوم.