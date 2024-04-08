علي بابا تخفض أسعار خدماتها السحابية عالمياً مع تسارع الطلب على الذكاء الاصطناعي

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خفضت مجموعة علي بابا القابضة الأسعار لعملاء الحوسبة السحابية بنسبة تصل إلى 59%، مما يعكس الخصومات الكبيرة في الداخل حيث يكافح القسم الذي كان يحلق على ارتفاع عالٍ في السابق لدرء المنافسين وإنعاش النمو.

وتتزامن هذه الخطوة مع زيادة الطلب على الحوسبة السحابية لدعم الطفرة العالمية في تطوير الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إعادة الهيكلة الداخلية المعقدة. حيث يقود الرئيس التنفيذي، "إيدي وو" عملية إصلاح واسعة النطاق لمحاولة تنشيط الأعمال الرئيسية لشركة علي بابا بما في ذلك التجارة الإلكترونية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

ألغت شركة علي بابا خطط الإدراج العام للأعمال السحابية في نوفمبر، مشيرة إلى الصعوبات في الحصول على رقائق Nvidia Corp المتطورة التي تحتاجها للمنافسة، وواجهت منافسة متزايدة من شركة "تينسنت هولدينغز" ومقدمي الخدمات المدعومين من الدولة.

وخفضت الشركة التي يقع مقرها في هانغتشو، يوم الاثنين، الأسعار بمتوسط 23% لحوالي 500 منتج سحابي. وتتوفر هذه الخصومات الآن للعملاء في 13 منطقة، بما في ذلك اليابان وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة وألمانيا.

وقلصت أسهم الشركة في هونغ كونغ مكاسبها بعد الإعلان لتتداول مرتفعة بنحو 0.5%.

تعد علي بابا أكبر مزود للخدمات السحابية في الصين، ولكنها لاعب صغير نسبياً مقارنة بالشركتين الرائدتين عالمياً "أمازون"، و"مايكروسوفت"، وقد فقدت حصتها في السوق في الصين لصالح المنافسين المدعومين من الدولة وكافحت من أجل كسب أي أرض في الخارج في السنوات الأخيرة كشركة وأدى قمع شركات الإنترنت في الصين والقيود التجارية الأميركية إلى إعاقة توسعها. من المتوقع أن تنخفض إيرادات قسم السحابة، والتي تجاوزت 11 مليار دولار في آخر سنة مالية كاملة، بنسبة 2% في ربع مارس.

اعترف رئيس مجلس الإدارة جو تساي في مقابلة مع بنك Norges Bank، أحد المساهمين الرئيسيين، الأسبوع الماضي، بأن القيود المفروضة على الرقائق الأميركية تشكل "مشكلة كبيرة" لمقدمي الخدمات السحابية الصينيين. وقالت تساي إنه في حين لا يزال من الممكن استخدام المخزونات المخزونة لتدريب نماذج اللغات الكبيرة خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة، فإن الوصول المحدود إلى أفضل أجهزة الذكاء الاصطناعي من Nvidia سيؤثر على الشركات على المدى القصير إلى المتوسط قبل أن تكون هناك بدائل محلية قوية.

وتأتي هذه التغييرات في أعقاب تخفيضات الأسعار المحلية لشركة علي بابا لأكثر من 100 عرض سحابي أساسي بنسبة تصل إلى 55% في فبراير. وأدى ذلك إلى اندلاع حرب أسعار، حيث استجاب المنافسون مثل شركة JD.com بجولات الخصومات الخاصة بهم. شهد شهر فبراير أيضاً ثاني تخفيض كبير في الأسعار لشركة علي بابا في الأشهر الأخيرة.

قال المسؤولون التنفيذيون السحابيون يوم الاثنين إن العملاء الدوليين الجدد والحاليين سيستمتعون بالخصومات الجديدة، بما في ذلك خفض حزمة تخزين البيانات لمدة عام واحد الشائعة بين الشركات الصغيرة من 63 دولاراً إلى 16.99 دولار.