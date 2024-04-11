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إيطاليا تعتزم دعوة زعماء من إفريقيا وأميركا الجنوبية لقمة مجموعة السبع

منهم زعماء مصر وتونس والجزائر وكينيا

روما – رويترز
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ذكر مصدر مطلع أن إيطاليا تعتزم دعوة زعماء من عدة دول في إفريقيا وكذلك من الأرجنتين والبرازيل والهند لحضور قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي ستستضيفها في منتصف يونيو/حزيران.

وتتألف مجموعة السبع من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان ومعهم الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تنعقد قمة الزعماء في منتجع بجنوب شرق البلاد في الفترة من 13 وحتى 15 يونيو/حزيران.

وذكر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الأمر، أيضا أن زعماء مصر وتونس والجزائر وكينيا سيحصلون أيضا على دعوات إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأفريقي.

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وأضاف أن من المتوقع مشاركة جنوب أفريقيا والبرازيل والهند باعتبارهم أعضاء في مجموعة العشرين الأوسع نطاقا مشيرا إلى أن دعوات لدول أخرى قد تلي ذلك.

وتتولى إيطاليا حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لعام 2024 وقالت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني من قبل إن تنمية أفريقيا ستكون بندا أساسيا في المناقشات إضافة للتطرق إلى مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وجعلت ميلوني من أفريقيا عنصرا أساسيا في سياستها الخارجية منذ توليها المنصب في أواخر 2022 وأطلقت مشروعا مع عدد من الدول الأفريقية في يناير/كانون الثاني يهدف لتعزيز الروابط الاقتصادية والتأسيس لمركز للطاقة لأوروبا وللحد من الهجرة.

كما من المرجح أن يحظى ملف الحرب في أوكرانيا أيضا بتركيز كبير في محادثات مجموعة السبع مع توقع حضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي للقمة كما فعل العام الماضي عندما استضافتها اليابان.

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