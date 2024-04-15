ارتفاع أسعار العقارات في السعودية 0.6% خلال الربع الأول من 2024

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ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية بنسبة 0.6% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع المماثل من عام 2023، متأثراً بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 1.2%.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة الإحصاء السعودية، فقد انخفضت أسعار كل من عقارات القطاع التجاري بنسبة 0.5%، وعقارات القطاع الزراعي بنسبة 0.1%.

وارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 1.2% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%، ونظرا لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان له تـأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام، وفقاً للتقرير.

وارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.6% في الربع الأول من عام 2024م مقارنة بالربع المماثل من عام 2023 متأثرا بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 1.2%.

ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.8%، في حين انخفضت أسعار كل من: العمائر السكنية بنسبة 0.2%، والفلل بنسبة 2.3% والبيوت بنسبة 1.6%.

من جانب آخر فقد انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.5 %، متأثراً بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.5%، وكذلك أسعار المعارض التجارية بنسبة 1.1%، في حين استقرت أسعار العمائر التجارية والمراكز التجارية في الربع الأول 2024 ولم تسجل أي تغير يذكر.

وسجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة 0.1% نتيجة انخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.1%.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من عام 2024م مقارنة بالربع السابق الربع الرابع من عام 2023.

وتأثر مؤشر العقارات الربعي بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 0.4% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 0.4%.

ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.7% وفي المقابل، انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.2% والفلل بنسبة 0.4% والبيوت بنسبة 1.0%.

في حين سجلت أسعار القطاع التجاري استقراراً ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، وذلك لانخفاض أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.3%، في حين استقرت أسعار قطع الأراضي التجارية والعمائر والمراكز التجارية، ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر بالربع الأول 2024.

من ناحية أخرى، استقرت أسعار القطاع الزراعي ولم تسجل أي تغير يذكر في الربع الأول 2024.